1er mai en Mauritanie : discours de Madame la ministre.

La ministre de la Fonction publique : Le gouvernement est déterminé à bâtir une relation partenariale forte avec les partenaires sociaux et à améliorer les conditions des travailleurs.

Le gouvernement est déterminé à bâtir une relation de partenariat solide avec les partenaires sociaux à travers une concertation continue, à œuvrer à jeter les bases d’un dialogue social régulier et institutionnalisé, édifié sur un équilibre dans les obligations et les responsabilités et à améliorer les conditions des travailleurs, selon les moyens de l’État, à tenir compte des enjeux de la concurrence et à garantir la paix sociale, a affirmé la ministre de la fonction publique et du travail, Mme Zeinebou Mint Hmednah.

La ministre a fait cette déclaration dans son discours prononcé dimanche soir, à l’occasion de la célébration, demain, lundi 1er mai, à l’instar des pays du monde, de la Journée internationale des travailleurs, commémorée sous le thème « « Résilience et travail décent: agir ensemble au sein du monde du travail pour améliorer les conditions de vie et de l’inclusion sociale »…. “.

Ci-après l’intégralité du discours de la ministre :

Chers Sœurs et frères

Honorables travailleurs,

Mesdames et Messieurs,

Notre pays célèbre demain à l’occasion du 1er mai, à l’instar des pays du monde, sous le thème ” « Résilience et travail décent: agir ensemble au sein du monde du travail pour améliorer les conditions de vie et de l’inclusion sociale »…..

Je suis heureuse de présenter à cette occasion mes plus chaleureuses félicitations et bénédictions à tous les travailleurs mauritaniens sur l’ensemble du territoire national.

Cette journée est une occasion unique pour tous les partenaires sociaux, de tous horizons, de méditer sur ce qui a été accompli et d’ambitionner des perspectives d’avenir prometteuses pour l’amélioration des conditions des travailleurs et des fonctionnaires.

Dans le cadre du programme de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, visant à réaliser un développement économique et social durable et à consolider les principes de justice, d’équité et de bonne gouvernance, le gouvernement du Premier Ministre M. Mohamed Ould Bilal Messoud a tenu à bâtir une relation partenariale forte avec les partenaires sociaux à travers une concertation continue, à œuvrer à développer les fondements d’un dialogue social régulier et institutionnalisé, fondé sur un équilibre des obligations et des responsabilités, à améliorer les conditions des travailleurs, selon les moyens de l’Etat, à tenir compte des enjeux de la concurrence, et à garantir la paix sociale.

Chers sœurs et frères,

Nous avons réalisé des acquis importants sous l’ère de Son Excellence le Président de la République, qui a fait de l’accès de tous les travailleurs et fonctionnaires de Mauritanie à une vie décente sa première préoccupation et l’axe principal de son programme , réalisant ainsi dès son premier jour, un ensemble d’acquis à leur profit, dont nous citons à titre non exhaustif à cette occasion :

– Augmentation du Salaire Minimal de 50 % ;

– Augmentation de l’âge de la retraite dans les secteurs public et privé à 63 ans,

– Des augmentations appréciables des pensions de retraite pour les deux secteurs,

– Une augmentation des allocations familiales versées par la sécurité sociale de 66%,

– Annulation de la condition d’atteinte de l’âge de 50 ans pour les veuves des travailleurs et des retraités, qui privait les veuves de leur pension avant d’atteindre cet âge,

– Relèvement du plafond des cotisations sociales de 70 000 à 150 000 anciennes ouguiyas ; ce qui a eu un impact positif sur le relèvement du niveau des pensions calculées et des indemnités de congé de maternité, ainsi que sur l’augmentation de l’indemnité de maternité qui s’est élevée à 110 %,

– Révision du code du travail afin que l’employée puisse bénéficier de son salaire intégral et non diminué pendant le congé de maternité et le délai de viduité et pour que le travailleur victime d’une maladie ou d’un accident non professionnels puisse bénéficier de 50% de son salaire pendant une période de six mois,

– Paiement mensuel de l’ensemble des prestations fournies par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS),

– Augmentation significative de 20 000 anciennes ouguiyas du salaire net de tous les fonctionnaires et agents contractuels de l’Etat civils et militaires,

– Une majoration incitative mensuelle de 10 000 anciennes ouguiyas pour les travailleurs du secteur de l’éducation exerçant la profession d’enseignant sur le terrain, versée pendant les mois de l’année scolaire,

– Augmentation par étapes des salaires des fonctionnaires et employés de santé pour atteindre 100% au 1er janvier 2023 et généralisation de la prime de risque à l’ensemble du personnel,

– Généralisation de l’indemnité de craie aux professeurs, enseignants et directeurs d’établissements et son versement tout au long de l’année, et sa majoration de 50 % ;

– Indemnité des travaux spéciaux accordée aux conseillers pédagogiques,

– Règlement de la situation de 670 prestataires de services de l’enseignement à travers leur recrutement à la fonction publique en 2022, et 1 200 autres sont actuellement en cours de recrutement, avec la poursuite des concours jusqu’à leur recrutement complet,

– Règlement des indemnités des formateurs des Ecoles Normales d’Instituteurs (ENI), récemment approuvées par le Conseil des ministres,

– Appréciables augmentations accordées aux professeurs de l’enseignement supérieur décaissées en trois phases, s’élevant à 200 000 anciennes ouguiyas,

– Augmentation de 100 % des salaires des journalistes dans les institutions médiatiques, avec la réduction de l’impôt sur les salaires (ITS) à 20 % au lieu de 40 %,

– Règlement définitif du dossier des dockers du port après le recrutement de manière permanente de près de 600 travailleurs, l’ouverture de la possibilité de départ volontaire avec de nombreuses incitations à un autre groupe et le départ du reste à la retraite,

– Début de la mise en œuvre d’un ensemble de normes qui permettront la répartition équitable et juste des subventions fournies par le secteur aux organisations syndicales, ce qui contribuera à renforcer le professionnalisme des centrales et leur permettra d’accomplir les missions qui leur sont confiées ,

– Entrée du règlement de la situation administrative des travailleurs non permanents dans ses étapes finales

Mesdames et Messieurs,

Le développement des ressources humaines, le rapprochement des services publics du citoyen à travers une réforme globale de la législation existante, la formation et l’amélioration de l’expérience des fonctionnaires et la garantie et la protection des droits et libertés de tous les travailleurs est un pari pour atteindre le développement global auquel nous aspirons.

C’est dans ce contexte, que le programme de formation lancé par le gouvernement en février 2021 pour la formation continue, qui a bénéficié jusqu’à présent à un grand nombre de fonctionnaires et d’agents de l’Etat dans toutes les spécialités et cycles, se poursuit.

Le renforcement des capacités des inspecteurs et contrôleurs du travail a fait l’objet d’une attention particulière à travers la formation, l’amélioration des compétences et la publication d’un manuel d’inspection du travail afin d’assurer la stricte application de la législation du travail.

Les prestations assurées par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), qui couvrent désormais l’ensemble du territoire national, et de l’Office national de médecine du travail ont également été améliorées.

Chers sœurs et frères,

Je vous renouvelle l’engagement du gouvernement à travailler en permanence afin d’améliorer vos conditions de travail et de vie, et ici je ne peux qu’apprécier vos grands sacrifices pour que notre pays prenne la place qui lui revient dans le rang des pays, et grâce à nos efforts conjoints et à vos sacrifices, nous arriverons aux objectifs souhaités.

« Dis : Œuvrez donc! Allah verra vos œuvres, ainsi que Son Messager et les croyants », Allah dit vrai

Vive la Mauritanie libre et prospère

Vive la classe ouvrière nationale dans touts les quatre coins de notre pays.