Washington : Négociations avec la Banque mondiale

La délégation mauritanienne à la réunion annuelle des institutions de Bretton Woods a rencontré mercredi à Washington M. Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, entouré des principaux responsables et directeurs de la Banque mondiale pour l’Afrique.

Les discussions entre les deux parties ont porté sur le partenariat de la Mauritanie avec l’institution financière internationale, ainsi que sur une série de projets financés par la Banque mondiale dans notre pays.

En outre, la rencontre a été l’occasion d’échanger sur les possibilités de la Mauritanie d’optimiser les avantages de financement de la Banque en termes de dons, de prêts ou de prêts bonifiés.

Le ministre des Affaires économiques et des Secteurs productifs, M. Ousmane Mamoudou, le ministre des Finances, M. Isselmou Ould Mohamed M’Badi, au côté de notre ambassadrice à Washington, SE Mme. Cissé Mint Boydda et l’ambassadeur itinérant, M. Samba Thiam ont assité à cette réunion.

À propos de l’assemblée annuelle

Les réunions annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international se tiennent principalement à Washington, et tous les trois ans dans un pays membre en dehors des États-Unis, pour souligner le caractère international des deux institutions. Non seulement le Conseil, mais aussi les réunions officielles du Comité du développement et du Comité monétaire et financier international se tiennent dans leur cadre.

Ces deux agences sont chargées de conseiller sur les grands enjeux mondiaux : l’état de l’économie mondiale, l’éradication de la pauvreté, le développement économique, l’efficacité de l’aide, etc.

Avec AMI