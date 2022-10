Réunion annuelle des institutions de Bretton Woods : BM et FMI Réunion annuelle des institutions de Bretton Woods : Banque mondiale et Fonds monétaire international.

Cette conférence en 2022 constituera une plateforme d’analyse et d’échange sur les défis posés par la conjoncture internationale actuelle, notamment ceux liés à la sécurité alimentaire et énergétique, la lutte contre l’inflation, le changement climatique et la transition énergétique.

Il sera difficile pour la Mauritanie de continuer à améliorer les investissements pour consolider la solvabilité du pays en vue de lever des fonds sur les marchés financiers internationaux, estime Hassena M’Beirick, CEO de Meen & Meen.

Le développement du projet gazier mauritanien et des infrastructures connexes nécessitera des investissements conséquents et le développement de modèles de coopération (PPP, BOT, IPP-PPA, etc.) dont l’attractivité reposera sur l’instauration d’un climat serein, transparent et des entreprises actives et des institutions gouvernementales solides, conclut-il.

La délégation mauritanienne était présidée par Ousmane Mamoudou Kane, ministre des Affaires économiques et de la Promotion de la production, et comprenait également le ministre des Finances Isselmou Ould Sidi Mbadi, le gouverneur de la Banque centrale Mohamed Lemine Dhehbi et le chef du département des investissements, l’ambassadeur itinérant, Samba Thiam.

Elle a discuté avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international des contraintes du partenariat économique bipartisan, ainsi que des plans futurs à convenir par les parties à l’issue de ces réunions.

Parmi les principaux sujets abordés avec les bailleurs de fonds, la délégation a évoqué les réformes économiques et financières ainsi que la politique monétaire adoptée, la situation macroéconomique, la résilience et la soutenabilité de la dette.