Voici comment se déroulent les voyages aux îles Canaries en bateau

Sept jours en haute mer qui ne se terminent pas toujours par un bon port : plus de 7 000 Africains sont morts le long de la route des Canaries depuis 2017

La vie sur la terre ferme peut être violente, aride et inclémente, mais il y a toujours la consolation de poser les pieds sur un sol stable. Nous savons que nos pas ici seront sûrs et que, si vous êtes assez rusé, vos plans iront de l’avant. Cela arrive dans la vie en général et dans l’organisation de voyages illégaux aux îles Canaries en particulier. Mais tout change lorsque le canoë quitte les rives de Saint Louis. Vous ne pouvez donc faire confiance à personne. Les nuits d’orage il faut se recroqueviller au fond du cayuco pour ne pas être jeté par-dessus bord, l’eau qui vous entoure est un pur poison, le sol sous vos pieds est instable et les hommes qui sur la terre ferme affichaient leur virilité fondent ici et gémir comme des enfants pendant des jours. Une planification minutieuse du modèle peut s’effondrer en quelques minutes si le vent souffle trop fort.

Source: larazon.es