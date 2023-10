Visites d’inspection du Président de la République

Visite surprise du Président de la République à l’École d’Enseignement Technique et de Formation Professionnelle du Bâtiment et des Travaux Publics de Riyad

Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazwani a effectué mardi (17-10-23) une visite surprise à l’École d’Enseignement Technique et de Formation Professionnelle du Bâtiment et des Travaux Publics de Riyad, où il a visité les différents départements et ateliers de l’école.

Lors d’un discours d’orientation à l’un des stands devant l’administration de l’école, le personnel et les élèves, Son Excellence a confirmé qu’il avait décidé de visiter ce centre dans ce quartier important au début de l’ouverture de l’année scolaire pour examiner de plus près les conditions et le déroulement de la formation et les mesures prises pour assurer l’atteinte des objectifs fixés pour le secteur de la formation professionnelle.

Son Excellence le président de la République a ajouté que sa décision de créer cette institution, parmi de nombreuses autres institutions qui ont été ouvertes depuis 2019, est venue de la conviction de l’importance de la formation professionnelle, pour l’économie nationale, l’emploi des jeunes et la lutte contre le chômage dans ses rangs.

Considérant que ce centre est le premier établissement de formation professionnelle ouvert dans la Moughataa de Riyad et lui a fourni toutes les possibilités et équipements pour pouvoir dispenser une formation de qualité aux jeunes de cette province et aux jeunes du pays en général, se déclarant satisfait du taux de participation élevé de l’institution, qui a organisé cette année un concours pour la première année devant de 792 étudiants dans 15 spécialités.

Le président de la République a déclaré que le pays offre des milliers d’opportunités d’emploi dont les jeunes ont du mal à profiter en raison du manque de formation professionnelle, notamment dans les domaines de la construction, de l’agriculture, de la restauration et de l’hôtellerie, soulignant qu’il compte beaucoup sur cette institution, appelant son personnel administratif à en assumer l’entière responsabilité afin que ce centre devienne un Centre modèle pour les institutions économiques pour abonner les diplômés.

Il a souligné que le problème du chômage, de l’emploi des jeunes, du développement des unités économiques et de leur prospérité est conditionné par la capacité du pays à fournir les conditions nécessaires à une bonne formation professionnelle.

Son Excellence a lancé un appel urgent aux jeunes à se tourner vers la formation professionnelle et à faire preuve de diligence pour acquérir l’expérience nécessaire, car cela seul garantira leur intégration dans la vie professionnelle et profitera de toutes les opportunités d’emploi disponibles, appelant le secteur privé à se coordonner avec les établissements de formation et à coopérer avec eux afin d’améliorer la qualité de la formation.

Le président de la République a engagé le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle à prendre toutes les mesures nécessaires pour créer une dynamique qui fera en sorte que cette année sera différente en termes d’organisation et de qualité de la formation et qu’elle sera le début d’une réforme radicale de ce secteur.

Son Excellence le Président de la République était accompagné lors de cette visite du ministre chargé du Cabinet de la Présidence, M. Mokhtar Diay, la ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, Mme Zeinabou Mint Ahmednah, et le ministre de l’Équipement et des Transports, M. Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed.

Visite surprise du Président de la République pour le chantier du Pont de Bamako

Son Excellence le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, a effectué mardi une visite surprise sur le chantier du pont de Bamako dans la Moughataa de Riyad, où il a fait le point sur l’avancement des travaux et écouté les explications des responsables du projet, soulignant la nécessité de terminer les travaux sur le pont avant la fin de cette année.

Son Excellence le président de la République a effectué des visites d’inspection similaires au cours des derniers jours, y compris des établissements de santé, d’éducation et autres, où il s’est tenu de près au niveau des services fournis et a écouté des explications sur les lacunes et les déséquilibres et a donné des instructions directes pour surmonter rapidement tous les obstacles qui empêcheraient de fournir un meilleur service aux citoyens.

Son Excellence le président de la République était accompagné lors de cette visite du ministre chargé du Cabinet de la Présidence de la République, M. Mokhtar Ould Diay.

Visite surprise du Président de la Républiqu à l’École Supérieure de Polytechnique

Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, a effectué une visite surprise à l’école Polytechnique supérieure dans la Moughataa de Sebkha de Nouakchott ouest.

Son Excellence le président de la République a visité les salles de classe et les instituts de l’établissement d’enseignement et a écouté les explications de son responsable sur la nature des spécialités et le nombre de diplômés, soulignant la nécessité de travailler dur pour que cet édifice soit un repère scientifique dans notre pays, s’engageant dans le même contexte à fournir toutes les possibilités et tous les moyens nécessaires pour atteindre cet objectif.

S.E. Le président de la République a déclaré aux étudiants de l’école qu’il donnait des instructions pour établir une nouvelle branche de l’école à domicile en mettant l’accent sur la qualité de l’enseignement dans l’institution, et a également exhorté les étudiants à être plus diligents et à donner en préparation pour servir leur pays à l’avenir, ajoutant qu’il a décidé de visiter l’important complexe polytechnique avec le début de l’ouverture de l’année universitaire en général pour examiner de plus près les progrès de l’éducation et de la formation dans cette institution. Son Excellence a souligné que cette visite a deux objectifs, dont le premier est de montrer l’importance de ce complexe, sur lequel la nation mauritanienne compte pour former les ingénieurs et techniciens d’élite qui seront le pilier des institutions économiques et administratives des secteurs public et privé dans les années à venir, considérant que la réussite de cette institution dans ses objectifs et sa qualité est le garant de la réussite des plans économiques et de développement visant à créer de la croissance économique, à fournir et améliorer les services et à créer des opportunités d’emploi pour les jeunes.

Son Excellence a ajouté qu’il considère cette institution comme un modèle de réussite de l’esprit mauritanien et continuera à la parrainer et à y investir car il s’agit d’un investissement dans les esprits et les futurs dirigeants, soulignant que depuis 2019, il a donné instructions pour l’ouverture de 4 nouveaux établissements (l’Institut supérieur des métiers de la statistique, l’Institut supérieur des métiers de l’énergie, l’Institut supérieur de la numérisation et l’École de commerce).

Son Excellence a déclaré que le deuxième objectif de cette visite est de faire passer le message qu’il n’y a pas d’autre choix que de faire de cette institution un édifice scientifique de référence dans le domaine de la formation d’ingénieurs et de techniciens dans divers domaines .

Le président de la République a appelé à la nécessité d’améliorer les performances de l’institution et d’élever les niveaux de réussite et d’excellence de ses étudiants aux différents examens et concours, appelant à ouvrir des horizons à la jeunesse du pays dans autant de spécialités que possible dans les limites de ce qui ne nuit pas à la qualité de la formation.

Son Excellence le président de la République a déclaré qu’il n’est pas acceptable que la jeunesse mauritanienne ne bénéficie pas de toutes les belles opportunités d’emploi que l’économie nationale crée actuellement dans certains secteurs en raison d’une mauvaise formation, donnant l’exemple avec le secteur de la construction et des travaux publics, la majorité des postes techniques n’étant pas occupés par des Mauritaniens, demandant Est-il possible d’accepter que la jeunesse

Le président de la République a exprimé son espoir que le personnel enseignant et administratif redoublera d’efforts et profitera de toutes les opportunités actuellement disponibles pour créer une nouvelle dynamique dans l’institution qui permettra d’atteindre des résultats différents cette année académique, soulignant qu’il donnera des instructions au gouvernement pour accompagner l’institution à partir d’aujourd’hui pour résoudre ce qui peut être résolu à partir des problèmes posés dans les plus brefs délais.

Son Excellence le président de la République était accompagné lors de cette visite du ministre chargé du Cabinet de la Présidence de la République, M. Mokhtar Ould Diay.

