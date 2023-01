Visite du président Ghazouani à Rosso: forte marque de confiance

Visite du président Ghazouani à Rosso, une forte marque de confiance dixit M. Amet Fall acteur politique de la coalition El Weva-Nejda –Rosso.

A l’occasion de la visite du 02 février 2023 à Rosso du président de la république son excellence Monsieur Mohammed Ould Ghazouani , je voudrais avant tout propos vous souhaiter, au nom de la coalition NEJDA-Rosso, principal mouvement pour le rassemblement conduit par le Président Mohamed Hecen El hadj dit Mohcen, Homme d’Etat , ancien Président du Sénat, et au nom de toute la population de Rosso, une chaleureuse bienvenue au Président de la République son Excellence Mohamed Cheikh El Ghazwani .

En tant que entrepreneur, ressortissant de la vieille ville, me présentant comme la force vive de la jeunesse Rossossoise, qui agissant pour le bien commun des jeunes, et leurs énergies, lorsqu’ils ont la possibilité d’exercer leurs droits, leur permet de susciter des changements positifs.

Jeune acteur politique, je prône pour le renouvellement effectif de la classe politique qui permettra aux jeunes de pouvoir remettre en question les stéréotypes négatifs au sein de la société et les remplacer par les notions d’égalité et d’inclusion.

J’ai étais témoins de plusieurs projets réaliser dans le cadre de vos programmes ambitieux et ayant favorisé le développement de secteurs divers, je voudrai saisir cette occasion pour adresser mes vives félicitations au président de la république.

Je voudrai également saisir cette occasion pour faire un plaidoyer passionné en faveur du développement de la ville de Rosso.

La visite économique du Président de la république qui coïncide au lancement de la seconde phase du réseau routier de Rosso. et la tenue du premier conseil des Ministres à Rosso est un grand moment de retrouvailles entre opérateurs économiques et hommes d’affaires, des autorités politiques, les jeunes et les femmes de la Wilaya et de la Moughata et de la Commune de Rosso.

Elle nous offre l’opportunité, par ces temps d’incertitudes dues à la persistance de la crise de la Covid-19 et de la volatilité de l’environnement économique international, de renouer avec la tradition bien établie des échanges réguliers entre les acteurs économiques, agriculteurs et autres personnalités politiques, dans le même temps, de booster le développement du secteur agricole et autres réalisations aux besoins des populations de Rosso.

Avant d’aller plus loin, permettez-moi, de souhaiter la bienvenue aux ministres et autres personnalités du Pays, ainsi que le Président du Parti INSAF, M. Mohamed Lemine Ould Eyih .

Nous témoignons la volonté politique du chef de l’Etat, une volonté exprimée à un niveau élevé par la tenue du premier conseil des Ministres décentralisé qui certes va impulser une nouvelle dynamique économique pour la capitale économique du Trarza.

Cela devrait nous permettre de franchir de nouveaux paliers, particulièrement en matière de relations d’affaires entre les secteurs privés.

Vous me permettrez donc, à ce stade de mon propos, de saluer l’engagement et l’implication des membres acteurs politiques ( jeunes ‘hommes et femmes ), de la coalition EL WEVA NEJDA Rosso dirigé par l’ancien président du Sénat Mohamed El Hacen El Had dit Mohsen, un homme politique rassembleur qui cherche toujours à attirer les faveurs des fils de Rosso.

Un véritable Défendeur des classes moyennes étant donné que quasiment nombreux Rossossois s’identifie à son style.

C’est avec un espoir tout particulier que les populations de Rosso attendent des opportunités nouvelles étant certaines que cette visite sera le point de départ des mécanismes novateurs pour poursuivre sa croissance, facteur de développement.

Monsieur le Président, avec les multiples opportunités d’affaires dont regorgent la Wilaya du Trarza et particulièrement la Moughataa de Rosso, je suis persuadé que vous saurez en dégager de nombreux flux d’affaires, de co-investissements et de démarches solidaires, afin de replacer ce terroir dans son véritable contexte de pole économique et ville vitrine sur le plan régional.

A l’évidence, la ville de Rosso est confrontée à de nombreux défis liés au manque d’assainissement adéquat, au manque d’eau de qualité, à la qualité de l’éducation et au chômage des jeunes. Les défis dont il s’agit sont interdépendants et multidimensionnels et ne peuvent être relevés qu’avec le soutien de l’état à travers les politiques de son excellence.

A cet effet, Il n’y a point de doute que Rosso a besoin d’élus issus de la mouvance présidentielle et conscients de l’enjeu majeur et l’espoir porté sur son excellence le président de la république et son programme ambitieux afin d’offrir un cadre de vie qualitatif, inclusif et résilient à nos citoyens. Le choix porté sur des élus issus de la mouvance présidentielle conscients de l’enjeu et plus proches des citoyens n’est pas une exigence purement émotionnelle ou affective. C’est une exigence d’efficacité et de cohérence.

Monsieur le Président de la république, son Excellence Mohamed Cheikh El Ghazwani, avec cette visite, toutes les population se disent que le temps est venu de sortir ce bled de cette situation actuelle, et de prendre le chemin de l’innovation et de la croissance partagée.

Une fois encore Monsieur le Président de la république, bienvenue et bon séjour à Rosso.

M. Amet Fall

Entrepreneur, homme d’affaires et acteur politique.

Vive Rosso

Vive l’unité Nationale

Source: Arriyada