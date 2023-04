Visite du DG de l’AFD – Communiqué de presse global.

Visite de Rémy Rioux, Directeur Général de l’AFD et d’Alain Joyandet, Sénateur de la Haute-Saône, en Mauritanie – entre capitalisation et perspectives.

Du 29 au 31 mars, Rémy Rioux, Directeur Général de l’AFD et Alain Joyandet, Sénateur de la Haute-Saône, administrateur de l’AFD et ancien secrétaire d’Etat chargé de la Coopération et de la Francophonie, ont effectué une visite de travail en Mauritanie. Au programme : rencontres officielles, visites de projet, signatures de conventions et participation à des événements… L’occasion de retracer un partenariat historique entre la France et la Mauritanie tout en évoquant les perspectives futures de collaboration dans le domaine des partenariats solidaires.

Le directeur général de l’AFD et le sénateur, accompagnés de l’ambassadeur de France, ont rencontré Son Excellence Monsieur Mohamed Ould El Ghazouani, président de la République Islamique de Mauritanie. Un échange riche qui a permis de revenir sur les grandes priorités du gouvernement pour le développement économique et la stabilité du pays et le partenariat avec l’AFD.

Un temps d’échanges avec le ministre des Affaires Economiques et des Secteurs Productifs a également eu lieu afin d’évoquer les principales avancées et réussites ainsi que les pistes de collaborations futures envisagées, notamment autour du programme de 100 barrages du président de la République et des secteurs sportifs et culturels. Le directeur général et le ministre ont signé à cette occasion une convention de financement d’un montant de 8 millions d’euros. Ce financement s’inscrit dans le cadre de l’Accélérateur de la Grande Muraille Verte et permettra de mettre en place des actions concrètes de restauration des écosystèmes fragiles, de gestion des ressources naturelles et de développement des filières agropastorales.

Durant leur mission à Nouakchott, le directeur général et le sénateur, accompagnés de leur délégation, ont visité des projets financés par l’AFD en Mauritanie. Il s’agit notamment du projet de la future construction du Centre national de transfusion sanguine mis en œuvre par Expertise France, filiale du groupe AFD dédiée à la coopération technique, ou encore de la Ceinture verte autour de Nouakchott.

Un tour d’horizon des projets dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, domaine d’intervention historique de l’AFD en Mauritanie a été effectué, avec le ministre de l’Hydraulique, Monsieur Sidi Mohamed Ould Taleb Amar. Ont été discutés les résultats tangibles et concrets de plus de 10 ans de collaboration et de mise en œuvre de programmes d’accès à l’eau potable et à l’assainissement à travers le pays.

Le directeur général de l’AFD a également participé à la toute première édition du Forum pour la promotion de l’entrepreneuriat féminin en Mauritanie. En effet, la question de l’emploi et de l’insertion économiques des jeunes et des femmes est un enjeu clé pour la Mauritanie : près de la moitié des jeunes sont sans emploi ou en situation de sous emploi, et les femmes font face à des contraintes plus marquées encore pour accéder à l’entrepreneuriat. Lors de ce Forum, le directeur général a abordé ces questions sous l’angle du financement, en intervenant dans un panel sur le thème « Financement de PME féminine » aux côtés de la directrice de l’Agence pour la promotion de l’investissement en Mauritanie, du directeur de la Caisse des dépôts et de développement et de la directrice du réseau PROCAPEC.

Par ailleurs, dans le cadre de ce déplacement, PROPARCO, filiale du groupe AFD dédiée au secteur privé, a conclu un accord avec la Banque Populaire de Mauritanie. Ce partenariat permettra d’accompagner la croissance de la banque mauritanienne, en renforçant son programme de Trade Finance qui jouit déjà d’une réputation solide chez de nombreuses banques correspondantes comme UBAF, BMCE et Banque Chaabi. L’enveloppe de garantie accordée par Proparco porte sur un montant de 15 millions de dollars.

Partenaire de la Mauritanie depuis près de 45 ans, le groupe AFD accompagne le pays pour répondre aux priorités du gouvernement en matière de cohésion sociale, d’accès aux services essentiels et de croissance partagée. L’action du groupe AFD en Mauritanie s’inscrit également dans le cadre défini par l’Alliance Sahel qui fédère l’action des acteurs institutionnels de la coopération internationale intervenant au Sahel. En Mauritanie, l’AFD est chef de file de l’Approche Territoriale Intégrée (ATI), concept adopté par l’Alliance Sahel qui se traduit par une démarche qui part des territoires et qui renforce le rôle des autorités déconcentrées et décentralisées.

Ambassade de France en Mauritanie