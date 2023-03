Communiqué de presse

Nouakchott le 30 mars 2023

Le Directeur Général de l’AFD, l’ambassadeur de France en Mauritanie et le Sénateur Joyandet reçus par le Ministre de l’Hydraulique.

Dans le cadre de leur visite en Mauritanie, le Directeur Général de l’AFD, Rémy Rioux et Alain Joyandet, Sénateur de la Haute-Saône et ancien Secrétaire d’Etat chargé de la coopération et de la francophonie, ont rencontré, en présence de l’ambassadeur de France en Mauritanie, le Ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement. Cette rencontre avait pour objectif de retracer l’historique de l’appui de l’AFD en Mauritanie au secteur et d’évoquer de nouvelles perspectives de collaboration.

Depuis 40 ans et de façon continue depuis 2007, le secteur de l’eau et de l’assainissement est un secteur important d’intervention de l’AFD en Mauritanie. L’engagement de l’AFD dans ce secteur se traduit par un portefeuille significatif de projets d’envergure. Après Aftout Ech Chargui, aux côtés de la BID et du FADES, et le Projet 5 wilayas, signés en 2012 et ayant permis de mobiliser les eaux du barrage de Foum Gleita pour donner de l’eau potable à 605 000 personnes dans 200 localités, ce sont aujourd’hui trois projets qui sont en cours d’exécution pour un montant global d’environ 40 millions d’euros (1,4 Mds de Ouguiyas). Il s’agit du projet G5 2 Hodhs signé en 2019 – 12 M€ AFD & 1,2 M€ du gouvernement mauritanien (accès à l’eau et assainissement) ; du Projet PIVRE signé en 2021 – 13 M€ AFD & 1,56 M€ du gouvernement mauritanien (barrages et mini-réseaux) et du Projet 2HAT signé en 2022 – 14 M€ AFD & 2 M€ du gouvernement mauritanien (accès à l’eau et assainissement).

Le Directeur Général de l’AFD a félicité le Ministre pour les avancées majeures concernant la mise en œuvre de la délégation de services publics de l’eau selon la nouvelle loi PPP accompagnée de : (i) l’actualisation du code de l’eau ; (ii) la réorganisation de la Société Nationale de l’Eau (SNDE) et des délégations régionales de l’hydraulique et de l’assainissement (DRHA) ; (iii) la tarification unifiée de l’eau permettant d’uniformiser le tarif entre zones rurales et urbaines. Grâce à une stratégie nationale ambitieuse portée par le Ministère couplé à l’appui des PTF dont l’AFD, on note une progression importante des indicateurs d’accès à l’eau (+ 10% en 20 ans).

