Violentes manifestations pro-palestiniennes à Beyrouth

Guerre Israël-Hamas : les manifestants manifestent leur soutien à Gaza – et blâment presque universellement Israël pour l’explosion d’un hôpital, les États-Unis pour son soutien

Violents rassemblements pro-palestiniens à Beyrouth

Le groupe militant chiite Hezbollah avait appelé à une journée de « rage sans précédent » après l’attentat à la bombe contre l’hôpital.

Son visage couvert par un kafie – foulard arabe – Wissam a partagé ce qui a été dit dans un kafie – foulard arabe – Wissam a partagé avant moi qu’il allait soutenir le peuple de Gaza et faire savoir au monde ce qui s’y passe.

» En raison des massacres perpétrés par les ennemis sionistes avec le plein soutien des États-Unis, les manifestations pourraient s’intensifier en raison des massacres perpétrés par Israël, dont le dernier en date est le bombardement d’enfants et de femmes à l’hôpital Maamadani.

« Le soutien de l’Amérique à Israël est clair après que le président Joe Biden a approuvé l’histoire israélienne selon laquelle c’était le Hamas qui avait bombardé l’hôpital. »

Et c’est un refrain assez omniprésent dans le monde arabe et islamique.

Il existe. Incrédulité face aux explications israéliennes – Personne n’accepte que le carnage à l’hôpital soit autre chose qu’une frappe aérienne de Tsahal.

Dans la capitale jordanienne, Amman, des milliers de personnes se sont rassemblées pour soutenir la cause palestinienne et exprimer leur colère contre Israël et l’Amérique.

Les manifestations en Égypte ont également été si bruyantes que les manifestants invitent le monde à ouvrir les yeux sur ce qu’ils réclament.

Au lieu de cela, sa réciprocité inébranlable avec Israël pourrait exacerber cette récession.

Source : skynews.com