Vient de paraître aux Éditions WriterCosmos, aux États-Unis : A Scent of John Ruskin in Tanzania d’Ely Ould Sneiba

A Scent of John Ruskin in Tanzania fait l’analyse de la portée des idées réformatrices de John Ruskin et leur transmission à l’Afrique, et en particulier à la Tanzanie, par le biais des écrits aux relents ruskiniens du président tanzanien Julius Nyerere et sa doctrine socialiste ‘’Ujamaa’’.

Il est également probable que Ruskin ait été une source d’inspiration potentielle pour de nombreux socialistes africains qui prônaient l’État providence, une idée clé qu’il défendait pour contrer le libéralisme à l’offensive pendant l’époque victorienne.

Aujourd’hui, Ruskin est largement reconnu comme un penseur politique qui avait développé une approche alternative courageuse afin de freiner les effets négatifs du capitalisme et du libéralisme, anticipant l’intérêt pour la solidarité, la coopération, l’environnementalisme et le développement durable dans un monde en crise morale, économique et sociale.