Vers le renforcement du partenariat américano-mauritanien.

#FBF #USAfricaLeadersSummit22 #USAMauritania

L’Ambassade des États-Unis en Mauritanie a mis en avant vendredi, le Président Biden et la Première Dame Jill Biden accueillir le Président Ghazouani et la Première Dame Mariem mint Dah à la Maison Blanche.

La Mauritanie est un partenaire important pour relever les défis en matière de sécurité, de droits de l’homme et de développement, et nous sommes impatients de renforcer le partenariat américano-mauritanien, souligne l’ambassade.

Les relations historiques et fortes américano-mauritaniennes vont permettre d’approfondir davantage la concertation régionale et bilatérale sur de nombreux dossiers.

Les États-Unis ont été, pour rappel, le premier pays à reconnaître l’indépendance de la Mauritanie vis-à-vis de la France en 1960.

استقبل الرئيس بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني والسيدة الأولى مريم بنت الداه في البيت الأبيض. فموريتانيا شريك رئيسي في مواجهة تحديات الأمن وحقوق الإنسان والتنمية ونتطلع إلى تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية وموريتانيا.#FBF… pic.twitter.com/lH0rJiMfn7 — usembnouakchott (@usembnouakchott) June 30, 2023

Depuis la fin des années 1960, la coopération des États-Unis avec la Mauritanie a varié en fonction des conditions politiques. Les États-Unis s’engagent avec la Mauritanie sur un large éventail de questions, notamment la lutte contre le terrorisme, la sécurité alimentaire, la promotion du commerce et les efforts visant à renforcer les droits de l’homme et l’État de droit. Les départements d’État, de la Défense et de l’USAID sont représentés à l’Ambassade des États-Unis à Nouakchott.

La Mauritanie joue un rôle croissant dans le secteur mondial du gaz et un leader potentiel dans les projets d’énergie renouvelable à grande échelle. L’ambassade travaille en étroite collaboration avec le gouvernement pour s’assurer que les entreprises américaines peuvent concourir pour des projets liés au développement de ces ressources.