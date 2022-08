Vers la signature du contrat de partage du champ gazier Bir Allah

Kosmos Energy a annoncé que « les sujets participant à l’exploitation du champ gazier » BirAllah » s’apprêtent à signer un accord spécial de partage de production qui permet l’exploitation du champ lui-même, après l’expiration du permis d’exploration relatif au champ en juin dernier. »

La société américaine a expliqué dans son rapport trimestriel : « Le contrat de partage de production, actuellement en préparation, allouera une période de deux ans pour visualiser et présenter un plan d’exploitation en collaboration avec le gouvernement mauritanien, tenant compte de plusieurs améliorations préférentielles en faveur de la Mauritanie, avec par rapport aux termes du précédent contrat actuellement appliqué au grand champ gazier d’Ahmeyim, uni entre la Mauritanie et le Sénégal.

Le Conseil des ministres a récemment approuvé un projet de décret qui a pour objet d’autoriser, conformément à l’article 18 du code des Hydrocarbures Bruts, la dérogation à la procédure d’appel à la concurrence le champ de Bir Allah et de définir les coordonnées de la zone du domaine pétrolier.

Gordon Pearl, vice-président de British Petroleum impliqué dans l’exploitation du champ de Bir Allah, responsable des opérations et de la production, avait récemment annoncé que sa société cherchait des opportunités d’avancer dans les activités du champ de Bir Allah, car elle cherche à créer les conditions pour le développement des réserves et travaille en étroite collaboration avec ses partenaires pour réaliser son potentiel de développement. »

Le champ de Birallah est situé dans la huitième section du bassin côtier mauritanien et son exploitation devrait s’étendre entre 2028 et 2060, en collaboration avec la Société mauritanienne des hydrocarbures et Kosmos Energy.

Le taux de production journalier de ce gisement atteindra 277 millions de pieds cubes de gaz et 1,3 milliard de pieds cube de gaz naturel liquéfié.

Avec Agences