Grand Tortue Ahmeyim à la cible malgré le retard FPSO

Premier gaz de plus grande tortue Ahmeyim à la cible malgré le retard FPSO

Au cours du deuxième trimestre de 2022, le projet Ahmeyim (GTA) de BP en Mauritanie et au Sénégal a atteint une progression de 5%, par rapport au trimestre précédent de l’année, dépassant la barre des 80%. Le projet est sur la bonne voie pour le premier gaz au 3T 2023 malgré les retards liés à la Sailway FPSO.

Le partenaire de BP dans le projet, Kosmos Energy, basé aux États-Unis, a informé lundi dans son rapport du 2T 2022 que la phase 1 du projet de gaz naturel liquéfié Ahmeyim (GNL) a continué de faire de bons progrès et était plus complet à 80% à ce trimestre. Cela se compare à environ 75% d’achèvement à la fin du trimestre précédent.

Le projet GTA produira du gaz à partir d’un système sous-marin ultra-profond et d’un navire FPSO à milieu d’eau, qui traitera le gaz, éliminant les composants d’hydrocarbures plus lourds. Le gaz sera ensuite transféré dans une installation flottante de gaz naturel liquéfié (FLNG) dans un hub de côte proche situé sur la bordure maritime de la Mauritanie et du Sénégal.

Détaillant les progrès du projet, Kosmos a déclaré que les activités de construction et d’achèvement mécanique sur l’unité FLNG du projet se poursuivent et les travaux de mise en service avaient commencé.