VERGES Aicha Vall, une femme engagée

Directrice de cabinet du Premier ministre succède à M. Sidi Moulaye Zein en février 2021.

L’ancienne secrétaire d’État aux technologies de l’information, âgée de 57 ans, dirige les activités de la Primature et accompagne l’action de celle-ci en articulant la définition des objectifs stratégiques et leur mise en œuvre. C’est une promotion pour la femme discrète qui a été inspectrice générale, ministre des Affaires sociales, de l’Enfance et de la Famille il y a plus de dix ans.

La fille de l’ancien manager Michel Verges (Allah yerehmou) qui n’était pas un collègue, mais mon mentor. Je suis tellement reconnaissant pour l’opportunité qu’il m’a donnée, il m’a donné une expérience pleine d’espoir. Sans son soutien et ses conseils constants, il m’aurait été impossible de choisir entre idéaux et nuances idéales face aux multiples problèmes qui empêchent l’hôpital de Kiffa de remplir son rôle.

VERGES Aicha Vall, présidente de l’Association féminine de santé préventive, a entrepris de nombreuses actions visant à prévenir et à éliminer la violence à l’égard des femmes. Elle a été membre du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, rapporteur pour plusieurs pays africains, vice-présidente du groupe de travail d’enquête et membre du groupe de travail dans plus de 30 pays sur différents continents. Groupe sur : la violence à l’égard des femmes, le droit à l’éducation, les ODD, la santé sexuelle et reproductive, la traite des femmes et des filles dans les contextes de migration.

Elle a renversé la tendance à dire « non » à l’excision. VERGES Aicha Vall est également titulaire d’un Master en Gestion des Politiques Economiques/Centre d’Etudes du Développement International (CERDI) à Clermont-Ferrand.

Longtemps Présidente de la Commission Nationale des Femmes du Parti Union Pour la République (UPR), cette femme engagée a dû gérer les répercussions de la crise du Covid-19, elle assiste le Premier ministre aux réunions des comités ministériels dont le but est d’arrêter des décisions gouvernementales, de mettre à niveau les services publics et de prendre soin des initiatives innovatrices.

A.O.B