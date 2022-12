Vente de voiture au Sénégal : Coin Afrique bouscule les habitudes d’achat

Profitant d’un marché en pleine croissance, la plateforme leader de petites annonces en Afrique Francophone CoinAfrique, qui développe ses activités au Sénégal depuis 2016, propose désormais aux particuliers et aux entreprises, un accès simplifié aux véhicules neufs ou d’occasion. Une offre dont l’objectif est de rendre l’acquisition d’une voiture plus facile pour les Sénégalais.

Après son rachat en juillet 2022 par Autochek, la société de technologie automobile qui rend l’achat de véhicule plus accessible à travers l’Afrique, la Startup de petites annonces CoinAfrique lance sur sa plateforme, un nouveau service destiné aux particuliers Sénégalais et aux entreprises. Une innovation de taille qui s’accompagne de nombreux avantages. En effet, face à une situation économique très peu favorable, la startup a opté pour la formule de location-vente, permettant aux souscripteurs de conduire leur véhicule avec un paiement en plusieurs mensualités.

Acquérir un véhicule d’occasion ou neuf sans stress

« Notre objectif est d’aider les particuliers et les entreprises à acquérir un véhicule sans se ruiner. La situation économique actuelle implique que nous puissions trouver des mécanismes pour rendre le quotidien des populations plus agréable, et aider les entreprises à se développer. A travers notre produit de location-vente, nous rendons l’acquisition d’un véhicule plus léger. Pour que cette offre soit possible, nous sommes rentrés en partenariat avec des concessionnaires, mais aussi des entreprises de vente de véhicules d’occasion. C’est une première au Sénégal pour ce qui concerne les véhicules d’occasion, et nous nous réjouissons d’en faire profiter le plus grand nombre », explique Mohamane Touré, responsable commercial du service au Sénégal.

Ce produit constitue une offre innovante, à l’air du temps, permettant de louer un véhicule sur une période donnée et d’en devenir le propriétaire à la fin du contrat de location. Pour disposer du véhicule, il suffira au particulier ou à l’entreprise, après une analyse du dossier de l’intéressé et inspection du véhicule, de verser un acompte à la signature, puis de régler le reste par mensualité sur une durée maximale de 36 mois.

La formule location-vente offre plusieurs avantages, notamment la possibilité d’acquérir un véhicule neuf ou d’occasion sans avoir recours à un financement bancaire, et de définir un versement mensuel.

Avec le lancement de cette offre, l’achat d’un nouveau véhicule d’occasion devient encore plus simple, agréable et rapide. chaque étape de la vente, le conseiller commercial dispense des informations et conseils pour assurer un parcours personnalisé jusqu’à la finalisation du processus. Ce service est un spin off de la société Autochek, qui souhaite démontrer qu’avec une réelle volonté d’innovation, il est possible de rendre l’achat de véhicules plus accessible pour les populations africaines. L’offre comprend également une assurance annuelle tout risque, ainsi que l’entretien du véhicule.

Ces solutions de paiement fractionné sont également un outil pour aider les vendeurs à écouler rapidement les stocks en faisant confiance à leur partenaire CoinAfrique, qui met à profit son expertise et sa base de données de centaines de milliers d’utilisateurs actifs mensuels. Véritable tiers de confiance, la Startup se charge de tout : processus de vente, inspection des véhicules d’occasion présents sur le site afin de s’assurer de la qualité des produits, sécurisation du paiement, jusqu’à la livraison finale. CoinAfrique s’engage également à proposer les meilleurs prix du marché à ses clients.

Soumis par Ismael Cabral Kambel. B

Journaliste indépendant/ Spécialiste en Relations publiques