Une visite à la lumière d'enjeux et de données complexes: L'envoyé de l'ONU pour le Sahara occidental est attendu en Algérie.

Entre septembre et octobre, l’envoyé de l’ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, devrait se rendre en Algérie et en Mauritanie pour discuter de la question du Sahara occidental, selon ce qu’a rapporté le journal « Africa Intelligence« .

L’envoyé de l’ONU avait déclaré, après sa visite au Maroc en juillet dernier, qu’il effectuerait une autre visite dans la période à venir pour visiter les pays voisins du Maroc et de la République sahraouie, après avoir seulement visité la capitale marocaine, Rabat, et rencontré des Fonctionnaires marocains uniquement.

Le Front Polisario avait exprimé, par l’intermédiaire de son porte-parole officiel auprès des Nations unies, son « regret » que Staffan de Mistura n’ait pas visité les terres désertiques, adressant ses critiques au Maroc, qui a empêché l’envoyé de l’ONU de se rendre dans ces zones, selon son tweet sur Twitter.

L’Algérie a déclaré, selon Ammar Belani, chargé de la question du Sahara occidental et du Maghreb au ministère des Affaires étrangères, après la visite de de Mistura au Maroc, qui devait inclure les terres désertiques, que le Maroc est largement impliqué dans le sabotage du efforts de l’envoyé de l’ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura.

Dans une interview, Belani a confirmé que les raisons sont claires et bien connues pour lesquelles l’Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental n’a pas pu se rendre à El-Ayoun et Dakhla comme prévu.

Il a ajouté : « Après de grandes réticences à organiser cette visite dans les terres désertiques, les autorités marocaines ont voulu imposer à de Mistura des interlocuteurs fantoches choisis arbitrairement par Rabat… Ce sont en fait des colons déguisés en « élus » ou des organisations affiliées et affiliées telles en tant que Conseil national Le célèbre défenseur des droits de l’homme dont on mesure le degré d’indépendance à la lecture de son rapport déroutant et consternant sur le meurtre violent et brutal de dizaines de migrants à Nador.

