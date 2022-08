Staffan de Mistura serait attendu à Alger et Nouakchott

Aujourd’hui, jeudi 18 août, Le site d’information Africa Intelligence, citant ses sources, a indiqué que l’Envoyé personnel au Sahara occidental, Staffan de Mistura, se rendra en Mauritanie et en Algérie au cours des mois de septembre, octobre et octobre pour y accéder. Dans le même temps, le site Internet n’a pas mentionné si l’envoyé « marcherait sur Tindouf ».

D’une part, l’envoyé de l’ONU a exclu la Mauritanie et l’Algérie de sa dernière visite au Maroc début juin de l’année dernière, ce qui a incité le Front POLISARIO à demander des éclaircissements à l’ONU sur les raisons pour lesquelles ils ont empêché de Mistura de voyager pour rencontrer d’autres parties intéressées et impliquées dans le conflit.

D’autre part, le régime algérien a accusé le Maroc « d’entraver la mission de de Mistura et de restreindre ses déplacements lors de son dernier voyage ».

Africa Intelligence a déclaré que les autorités marocaines avaient précédemment exprimé des réserves quant à une visite d’un envoyé de l’ONU dans la région contestée en janvier de l’année dernière.

Une résolution du Conseil de sécurité publiée fin octobre appelait le Maroc, le Front POLISARIO, l’Algérie et la Mauritanie à reprendre les négociations au point mort depuis 2019, « sans conditions préalables et de bonne foi », avec la possibilité d’une « loi durable » et la possibilité des deux parties à une solution politique acceptée ».

L’Algérie a lié son soutien aux efforts de l’envoyé de l’ONU pour « essayer d’entamer des pourparlers directs entre le Maroc et le Front POLISARIO » car elle estime ne pas être intéressée par le conflit, ce que le Maroc rejette, ce qui nécessite des pourparlers directs avec l’Algérie.

De même, le Front Polisario, à l’instar du gouvernement algérien, a exprimé son refus de participer aux « tables rondes » et appelé à des « négociations directes avec le Maroc », ce que Rabat rejette catégoriquement.