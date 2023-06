Une route migratoire peu connue et très risquée

En décembre, le ministre de l’Intérieur a déclaré que les autorités avaient réussi à démanteler des réseaux liés à la traite des êtres humains.

La Mauritanie est un pays de destination et de transit majeur pour les migrants africains espérant rejoindre l’Europe via les îles Canaries.

Présentement, de plus en plus de Mauritaniens préfèrent rejoindre les Etats-Unis plutôt que l’Europe. Beaucoup ont tenté de voyager de Madrid, en Espagne, à travers l’Amérique du Sud jusqu’à Tijuana, au Mexique. Une voie de migration peu connue et très dangereuse. Réaction de Madame Aichetou Senoussi.

Quelles sont les dernières nouvelles de nos jeunes migrants aux USA ?

Ont-ils trouvé du boulot ou ils pensent revenir au pays?

« Un immense flux de jeunes Mauritaniens a pris une route migratoire peu connue et très risquée pour aller aux États Unis , une destination qui fait rêver plus d’un

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux, nous font vivre en temps réel ,les étapes de ce voyage périlleux.

À la quête d’un avenir meilleur, nos jeunes compatriotes âgés de 18 à 25 ans , quittent le pays.

Ils sont pour la plupart sans expérience ni formation pour intégrer un monde des plus difficiles.

Je souhaite avoir de leurs nouvelles, au moment où certains sont déjà rentrés en Mauritanie. »