Une occasion offerte à ne pas rater…

Il me semble que tout acteur politique soucieux du devenir du pays et investi sérieusement dans la lutte du peuple mauritanien pour la justice et l’égalité ne doit pas rater une occasion offerte par un gouvernement même la plus indisposante politiquement.

Comme ‘il n’est pas aussi acceptable pour un acteur politique de mettre les intérêt étroits et partisans au dessus de l’intérêt général.

La Mauritanie a besoin d’un compromis national sur des solutions appropriées aux problèmes qui plombent son avancée et son développement.

Pour ce, il faudra céder, ça fait partie des sacrifices.

Bref, il me semble que l’heure n’est pas celle des egos, mais plutôt de la sagesse, de la responsabilité et de l’engagement sérieux pour arracher le maximum d’acquis si ce n’est pas aboutir à des solutions définitives des problèmes du pays.

La balle est dans le camp de toute l’opposition et les forces actives et militante du pays et l’histoire retiendra à chacun sa position.

Juste un point de vue.

A. Mohamed Lemrabott