Une interview très intéressante du président de la République Islamique de Mauritanie

#sahel

#Mauritanie.

Une interview très intéressante du président de la République Islamique de Mauritanie

J’en retiens

Le départ de Barkhane et de la MINUSMA entraîne une dégradation très sensible de la situation.

« De façon générale, la situation du moment au Sahel n’est pas bonne, elle est même très mauvaise. Tous les pays de la région sont sous pression, y compris mon pays. Les activités des groupes terroristes s’intensifient, d’autant que les forces françaises de Barkhane ne sont plus là ni celles de la mission onusienne de la Minusma. »

Il faut prendre du recul par rapport au sentiment anti-français. La foule est versatile et sa colère s’exprime aussi contre la mauvaise gouvernance de ses dirigeants successifs…

« Certes, le passé ne passe pas toujours, mais, selon moi, l’Afrique attend trop de la France. Et puis, attention, il existe, parallèlement à cela, une insatisfaction des opinions africaines sur la gestion des affaires publiques en termes de gouvernance et de démocratie dans nos pays. »

Une interview de la part d’un pays îlot de stabilité au cœur d’un Sahel occidental en pleine décomposition. Enfin on ne peut que souscrire à:

« J’ajoute que ce sentiment dit «antifrançais» ne se manifeste pas en Mauritanie, car le respect et l’amitié ont toujours présidé aux relations entre la France et mon pays. »

Charles MICHEL

Attaché de Défense près de l’Ambassade de France en Mauritanie