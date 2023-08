Une formation état-major de type FEM-O au profit de stagiaires africains et français confiée au privé

Décidément, les cas d’externalisation de la formation ne sont pas rares. Après celle de formations au profit des Ukrainiens, voici un appel d’offres concernant la réalisation de formation état-major de type FEM-O (formation d’état-major officiers) au profit de stagiaires venant du continent africain et de stagiaires français.

Selon l’AO, « cette formation fait partie des projets emblématiques de la feuille de route « pour agir autrement avec l’Afrique » de l’État-major des Armées, laquelle découle directement des décisions du président de la République et du ministre des Armées au sujet de la transformation des partenariats militaires de la France ».

Le marché de formation constitue l’étape transitoire dans l’attente de la création, à horizon 2027, d’un centre de partenariat opérationnel à Fréjus au sein de l’emprise du 21e régiment d’infanterie de marine (RIMa). D’ailleurs, la formation aura lieu dans le Sud de la France au plus près des Écoles militaires de Draguignan (EMD) et à proximité des facilités de ces dernières.

La formation objet du marché a pour objectifs :

– d’augmenter immédiatement l’offre de formation opérationnelle de l’armée de Terre au profit de ses partenaires africains ;

– de renforcer le niveau opérationnel des pays africains en faisant effort sur l’enseignement tactique de niveau bataillonnaire (format d’engagement le plus probable des partenaires) ;

– d’affermir les liens d’amitiés et de connaissances mutuels entre les officiers français et africains qui conditionnent le maintien d’une relation de confiance avec ces partenaires dans la durée ;

– d’augmenter le niveau d’interopérabilité entre les forces françaises et africaines au travers du partage de procédures d’état-major et de doctrines communes, gages d’efficacité au combat lors des engagements conjoints en opération.

La formation, similaire à celle suivie par les officiers français de recrutement semi direct tardif français à l’EEM de Saumur, est adaptée au contexte africain, notamment en la recentrant sur le niveau bataillonnaire. Les stagiaires doivent acquérir un niveau de compétence leur permettant d’être intégré dans un état-major de niveau tactique avec l’obtention d’un diplôme en fin de stage leur permettant de valoriser leur cursus de carrière.

Le marché comprend 2 postes d’exécution :

– poste 1 : adaptation de la formation état-major (FEM-O) réalisée par l’école d’état-major (EEM) de Saumur au contexte africain d’une durée de 3 semaines ;

– poste 2 : réalisation de la formation FEM-O adaptée au contexte africain, incluant une séquence de préparation pédagogique de 1 semaine et 5 semaines de formation.

L’effectif de la première formation pourrait comprendre 8 officiers stagiaires français et 28 officiers stagiaires africains. La répartition de ces derniers devrait être la suivante :

– 2 Togo

– 1 Sénégal

– 2 Cote d’Ivoire

– 2 Gabon

– 3 Cameroun

– 3 Mauritanie

– 1 Niger

– 3 Tchad

– 2 Madagascar

– 2 Rwanda

– 3 Guinée

– 2 Bénin

– 2 Congo Brazzaville

A noter qu’un officier cadre professeur africain mis à disposition par une nation participante doit être intégré dans l’équipe pédagogique du titulaire.

Le montant annuel estimé du marché s’élève à 320K€ HT. Le marché est passé pour une durée d’un an à compter de sa date de notification. Il est reconduit tacitement à chaque date anniversaire, sans que sa durée totale ne puisse excéder quatre ans.

lignesdedefense (Blog)