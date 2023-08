Une des raisons de la crise de soif : le manque d’entretien (ministe)

Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Ismael Ould Abdel Vettah, a déclaré lundi que l’une des raisons de la crise de soif dans la capitale Nouakchott est le manque d’entretien des installations du pipeline côtier.

Le ministre a ajouté qu’il avait fait une présentation lors de la réunion du Conseil des ministres sur les causes du dysfonctionnement, dont la plus importante est « d’obstruer les canalisations avec de le sable de la rivière jusqu’au 17ème kilomètre où se trouve le réservoir qui alimente la capitale en eau potable ».

Il a souligné que les installations d’aftout Essahli « n’ont subi aucun entretien et que le réservoir est plein de boue et de saleté », a-t-il déclaré.