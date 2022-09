Une délégation mauritanienne prend part aux travaux du Conseil Economique et Social.

Une délégation mauritanienne prend part aux travaux du Conseil Economique et Social.

Une délégation mauritanienne conduite par le ministre de l’Elevage, M. Mohamed Ould Soueidatt, a participé, mercredi au Caire, aux travaux de la (110) session du Conseil Economique et Social.

Au cours de cette session, le ministre a prononcé un discours dans lequel il a déclaré que la Mauritanie est entièrement disposée à accueillir, l’année prochaine, le 5e sommet arabe pour le développement économique et social.

Le ministre a également participé à la réunion du comité ministériel chargé du suivi et de la préparation des sommets arabes de développement économique et social, et a prononcé un important discours dans lequel il a exprimé la disponibilité de notre pays à accueillir, l’année prochaine, la cinquième session de ce sommet.

Le Secrétariat général s’est félicité du rapport présenté par la délégation mauritanienne concernant les dispositions prises pour accueillir le prochain sommet.

Il est à noter que cette importante délégation mauritanienne comprenait notamment :

– SEM Sidi Mohamed Mohamed Abdallahi, ambassadeur et représentant permanent de la Mauritanie auprès de la Ligue des Etats Arabes,

– SEM Khatari Ould Beye, conseiller du Premier Ministre,

– M. Moamed El Moustapha Abdy Jiyed, secrétaire général du Ministère des Affaires économiques et de la Promotion des Secteurs productifs,

– SEM Cheikh Sid Ahmed Mohamed Salek, ambassadeur et directeur de la Ligue des Etats Arabes au Ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur,

– M. Mohamed Baba Boubacar, directeur de l’Industrie au Ministère du Commerce et de l’Industrie,

– M. Ahmed Salem El Arbi, directeur des Affaires Vétérinaires au Ministère de l’Elevage,

– M. Oumar Moulaye Idriss, directeur adjoint du Département de Conception et de Suivi des Réformes au ministère des Affaires économiques et de la Promotion des Secteurs productifs.