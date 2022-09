Une délégation du Patronat mauritanien se rend à Casablanca

Une délégation de l’Union Nationale du Patronat mauritanien (UNPM) conduite par son président, M. Mohamed Zeine El Abidine Ould Cheikh Ahmed, a quitté Nouakchott lundi en fin d’après- midi à destination du Maroc pour participer aux activités de la deuxième édition du Forum économique mauritano-marocain, dont les travaux débuteront demain, mardi, à Casablanca.

وسط مشاركة كبيرة تنطلق غدا الثلاثاء بمدينة الدار البيضاء المغربية فعاليات النسخة الثانية من المنتدى الاقتصادي الموريتاني المغربي. بمشاركة مائة واربعين من الفاعلين الاقتصاديين الموريتاننين من رؤساء المجموعات المالية والاقتصادية ومدير ي الشركات

ووسط حضور نوعي من نظرائهم المغاربة — Mohamed Zein El Abidine Ould Cheikh Ahmed (@ZeinCheikh) September 19, 2022

La Mauritanie participe à cette édition avec une importante délégation de 140 acteurs économiques, dont des chefs de groupes économiques et financiers et des chefs d’entreprise, dans l’attente d’une présence qualitative de leurs homologues marocains.

L’ordre du jour du forum comprend deux sessions sur le climat des affaires en Mauritanie et au Maroc et les projets d’investissement dans les secteurs clés qui favorisent le développement des économies nationales des deux pays, tels que l’énergie, l’agriculture, les industries alimentaires, pharmaceutiques, la finance et autres, et des réunions bilatérales. entre hommes d’affaires des deux pays.

AMI