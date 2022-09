Casablanca accueille la deuxième édition du Forum d’affaires Maroc-Mauritanie | le360.ma

Casablanca accueille la deuxième édition du Forum d’affaires Maroc-Mauritanie

Publié dans le360.ma le 01/09/2022 à 20h21 Par Ayoub Khattabi

Lors d’une précédente rencontre entre le président de la CGEM, Chakib Alj et le président de l’UNPM, Mohamed Zein El Abidine Ould Cheikh Ahmed.

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et l’Union nationale du patronat mauritanien (UNPM) organisent, le 20 septembre 2022, à Casablanca, la deuxième édition du Forum économique Maroc-Mauritanie.

Cet évènement, qui aura lieu au siège de la Fondation Al Saoud à Casablanca, vise à renforcer la coopération économique et commerciale entre les deux pays et à donner une nouvelle impulsion aux relations entre les deux communautés des affaires.

Ledit Forum connaîtra la participation d’une délégation mauritanienne composée d’une centaine d’opérateurs économiques, conduite par le président de l’UNPM, Mohamed Zein El Abidine Cheikh Ahmed.

Le programme de cet évènement prévoit deux panels sur le climat des affaires au Maroc et en Mauritanie et sur les projets d’investissements dans des secteurs porteurs tels que l’énergie, l’agriculture, l’agroalimentaire, l’industrie pharmaceutique et la finance.

