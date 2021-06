Le président de l’UNPM reçoit le représentant du FMI

Le président de l’Union nationale du Patronat mauritanien (UNPM), M. Mohamed Zeine El Abidine Ould Cheikh Ahmed, a reçu aujourd’hui, lundi, dans son bureau, Mme Anta N’Djoy, la représentante du Fonds Monétaire International résidant dans notre pays.

Au cours de la réunion, les deux parties ont examiné les opportunités de coopération entre les employeurs mauritaniens et le Fonds monétaire international et les moyens d’améliorer les opportunités d’investissement et de soutenir le secteur privé.

Au cours de l’entretien, le Président de l’Union a fait une présentation sur les grandes opportunités d’investissement en Mauritanie et les efforts appréciables déployés par les pouvoirs publics sous la direction de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, pour améliorer le climat des affaires et des investissements, dont le plus important a été l’annonce de la création du Conseil supérieur de l’investissement en Mauritanie.

Pour sa part, la représentante du FMI a passé en revue les rôles de son institution dans le domaine de l’accompagnement du développement économique et social et le soutien au secteur privé de notre pays, exprimant sa confiance dans la capacité de ce dernier à suivre le rythme de mise en œuvre des différents projets économiques et de développement.

Nouakchott, 21/06/2021