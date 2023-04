Une décision du conseil d’administration : importantes gratifications pour le personnel de la SNIM.

Le conseil d’administration de la société nationale industrielle et minière (SNIM) a approuvé lors de sa réunion tenue lundi l’octroi de gratifications à l’ensemble de ses employés ;

C’est ainsi que le personnel subalterne recevra 7 mois de salaires de base et 100.000 MRO, les cadre moyens 6 mois et les cadres 5 mois de salaires, en plus de la mobilisation d’un montant d’un milliard MRO pour la couverture sociale, destiné à améliorer les conditions de vie des travailleurs, un montant identique à celui qui avait été débloqué l’année dernière.

Autres décisions du conseil d’administration la prise en charge par la société de 50% des participations des travailleurs à la caisse de retraite complémentaire en plus de l’octroi d’une prime facultative au profit de 10 % des travailleurs, une indemnité accordée par l’employeur en fonction de la distinction et de la discipline.

Le conseil d’administration a approuvé par ailleurs de doubler les indemnités de retour du congé annuel qui sera désormais de 60.000 MRO, l’augmentation de 5% des indemnités de scolarité qui passeront désormais de 7000 à 10.500 MRO, des indemnités versées par la société au travailleur pour chaque enfant scolarisé.

Le conseil d’administration a décidé par ailleurs d’augmenter les indemnités des navigateurs de 50%, celle des travailleurs de terrain relatif au mouvement des trains de 20% et une indemnité de ponctualité spéciale pour les trains de 20% également.

Les primes de M’Hewdatt a été relevée de 20%, le même taux accordé aux travailleurs des laboratoires chimiques et il a été créé une indemnité de 12.000 MRU en faveur des travailleurs qui ne bénéficient pas des magasins de vente des produits alimentaires de la société.

Les indemnités ont été octroyées à tous les travailleurs de la société, notamment ceux qui travaillent dans les mines de Zouerate.

Source: Sahara medias