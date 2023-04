Les ventes de la SNIM se sont élevées pour la première fois à 13,35 millions de tonnes en 2022.

La Société nationale industrielle et minière (SNIM) s’est dite satisfaite de l’arrivée du niveau des ventes, qui a atteint pour la première fois 13,35 millions de tonnes, notant qu’il n’a pas atteint l’objectif fixé (13,5 millions de tonnes), louant, dans le même temps, l’amélioration enregistrée dans les opérations de production, puisque le montant transféré a atteint par les chemins de fer, 12,8 millions de tonnes (contre 12,6 pour l’année 2021).

Le conseil d’administration de la société, en séance ordinaire tenue lundi matin, a salué la politique de diversification commerciale menée par la société et lui a permis de pénétrer de nouveaux marchés, en Afrique du Nord et en Europe de l’Est, soulignant qu’elle a enregistré une baisse du chiffre d’affaires de la société de 23 % par rapport à 2021, pour atteindre 1,26 milliard de dollars. Le résultat net a également diminué de 52 %, tombant à 422,55 millions de dollars, sous l’influence des conditions internationales résultant de la guerre en Ukraine et de la politique zéro Covid en Chine, conditions qui ont entraîné une baisse des prix du minerai de fer et une augmentation des prix des consommables en plus de la pression sur les sources d’approvisionnement, des pièces détachées et du carburant.

Il a noté avec satisfaction l’achèvement des travaux sur le projet de dragage du chenal du port minier, et l’avancement des travaux sur les projets F’derick et la nouvelle ligne maritime pour les navires. Notant les progrès de l’entreprise dans le développement de projets communs, tels que les projets Al-Aouj et Atomai, il a également félicité l’entreprise pour son orientation vers l’augmentation de la valeur ajoutée de ses produits, à travers les protocoles d’accord qui ont été signés dans les domaines de la granulation et l’acier vert, en plus de l’étude pour le transfert du gaz de ses sites de production vers Nouadhibou, visant l’économie d’énergie, qui a longtemps été un frein à l’investissement dans les industries de transformation du minerai de fer, selon le conseil.

Le conseil d’administration a exprimé son plein soutien à l’exploration de l’or, du cuivre et des minéraux associés par la société dans la wilaya de l’Inchiri, soulignant son souci constant de prendre soin des ressources humaines, car ce sont le véritable capital de la société où le conseil a approuvé un certain nombre de mesures incitatives qui soutiendraient le pouvoir d’achat des travailleurs et amélioreraient leurs conditions sociales.

Le Conseil a apprécié le soutien apporté par la Société aux entrepreneurs qui contractent avec elle, afin de mettre en œuvre les décisions du gouvernement relatives à l’augmentation du salaire minimum, ainsi que ses directives à leur intention sur la nécessité d’améliorer les conditions de leur travail, soulignant l’importance de l’investissement de ses partenaires dans les ressources humaines, de manière plus efficace, afin qu’ils soient à la hauteur des obligations de l’entreprise dans le cadre de la responsabilité sociale. Et il a salué le travail de la Fondation SNIM dans les domaines de l’éducation, de la santé, des services de base et de développement local, dans les wilayas de Tiris-Zemour, Adrar et Dakhlet Nouadhibou, et la contribution de l’entreprise à l’économie nationale, au cours de l’année écoulée, de 22% des recettes du budget général, 9% du produit intérieur brut et 32% du PIB exportations du pays.