Une copie des documents judicaires d’Aziz est remise à son avocat

L’avocate de l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz, Sandrella Merhej affirme que le président du tribunal a rendu une décision faisant droit à notre demande d’une copie complète du dossier judiciaire du client.

Dans un post sur sa page Facebook, l’avocate libanaise a expliqué, accompagnée de deux membres du collectif de défense de l’ancien chef de l’Etat, en l’occurrence Mohameden Icheddou et Ciré Clédor, avait demandé une copie du dossier 01/2021 qui comprend environ huit mille pages, rapporte le site Essahraa Online.

Lire aussi: L’ex-président Aziz, jugé dans son pays.

Procès de la décennie d’Aziz : qui sont les prévenus ?

Le procès de l’ancien président Mohamed Ould Abdoul Aziz devrait s’ouvrir en milieu de semaine.

Hormis certains de ses proches, il en va de même pour d’autres prévenus qui ont occupé des postes ministériels sous le règne d’Ould Abdel Aziz.

L’ancien président et les autres accusés, dont son gendre, deux anciens premiers ministres et plusieurs anciens ministres et hommes d’affaires, ont été renvoyés devant un tribunal anti-corruption.

Mohamed Ould Abdoul Aziz est inculpé pour des faits présumés de corruption, de blanchiment d’argent et d’enrichissement illicite alors qu’il était à la tête de la Mauritanie.