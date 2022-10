Une campagne cible 1200 opérations chirurgicales ophtalmo.

La ministre de l’Action sociale, de l’Enfance et de la Famille, Mme Saviya Mint Ntehah, ministre de la santé par intérim, a supervisé, samedi à Nouakchott, une cérémonie de lancement de la 5eme édition de la campagne Nour Boubyane exécutée par “El Yed El Ouliya”.

La campagne vise à effectuer 1200 opérations chirurgicales ophtalmologiques et à permettre le transfert des technologies aux médecins mauritaniens.

Dans un mot prononcé pour la circonstance, la ministre a indiqué que l’intérêt accordé aux projets sanitaires visant les couches les plus démunies est considéré parmi les priorités dans le programme du Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, précisant que cela s’est traduit dans de nombreux programmes qui ont eu un grand impact positif sur ces couches.

Elle a ajouté que cette campagne s’inscrit dans le cadre des orientations du gouvernement mauritanien en matière des programmes visant à lutter contre la cécité dans le cadre desquels le département de la santé présente des projets à travers ses partenaires dans le domaine de l’action bénévole , à leur tête l’Association “El Yed El Oulya”qui mène des initiatives sanitaires de qualité.

De son côté, le secrétaire général de l’Association “El Yed El Ouliya” , M. Mohamed Abderrahmane ould Sabar s’est dit heureux du lancement de cette campagne de Nour Boubyane” dans sa 5eme édition destinée à la Mauritanie, profitant pour la circonstance, de centaines d’opérations, de bourses pour étudiants et de concours de récitation du saint Coran, en plus d’autres activités bénévoles.

Il a souhaité la bienvenue à la délégation koweïtienne de bienfaisance qui a toujours, a-t-il dit, soutenu le peuple mauritanien ainsi que Boubyan Bank , l’institution de bienfaisance islamique et l’Istitution “Dinarine” pour ce geste généreux d’intérêt au profit des nécessiteux dans le pays.

De son côté, le vice-président de la délégation de Boubyan Bank, M. Mohamed El Barak a indiqué que cette campagne fait suite à des précédentes qui ont été couronnées de succès, car ayant permis à 10 000 personnes dans différents pays d’Afrique de retrouver la vue.

Il a ajouté que l’action de la mission ne se limitera pas à des opérations chirurgicales mais qu’elle comporte aussi l’annonce de l’octroi de bourses d’études en master et en doctorat dans le domaine de l’ophtalmologie en vue de la préparation d’un certain nombre de médecins spécialisés en Mauritanie qui pourront très prochainement mener des opérations et aider des équipes médicales. 1500 paires de lunettes seront en outre distribuées, a-t-il noté.

La directrice de l’Action volontaire de l’Institution islamique Mondiale de bienfaisance, Mme Soumeya El Mimeni a indiqué que la campagne Nour Boubyan est un partenariat mené grâce aux efforts de trois départements au Koweït : secteur public, secteur privé et secteur de la société civile.

Elle a remercié le gouvernement mauritanien pour avoir facilité le travail de la mission en vue d’atteindre ses objectifs.

La manifestation s’est déroulée en présence du wali de Nouakchott ouest, de l’ambassadeur du Koweit en Mauritanie et du hakem de la moughataa de Tevragh Zeina.