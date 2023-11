Une attaque de Boko Haram contre un village du nord-est du Nigeria fait 37 morts

Des militants du nord-est du Nigeria ont tué au moins 37 villageois lors de deux offensives distinctes, ont annoncé mercredi des responsables, soulignant une fois de plus à quel point les insurgés extrémistes islamistes restent aux commandes de cette région durement touchée depuis 14 ans.

Des militants ont pris pour cible des villageois de la région de Geidam, dans l’État de Yobe, lundi et mardi, lors de la première incursion dans l’État depuis plus d’un an, faisant d’abord exploser 17 personnes avant d’utiliser une mine terrestre pour tuer 20 autres personnes venues participer à l’enterrement, ont déclaré des témoins oculaires. .

Le groupe extrémiste islamique Boko Haram a lancé une manifestation dans le nord-est du Nigeria en 2009 pour tenter d’imposer son interprétation radicale de la loi islamique, ou charia, dans la région. Au moins 35 000 personnes ont été tuées et plus de 2 millions déplacées par la coercition extrémiste concentrée dans l’État de Borno, adjacent à Yobe.

Le président nigérian Bola Tinubu, qui a pris ses fonctions en mai, n’a pas réussi à mettre fin aux récessions sécuritaires du pays dans les régions du Nord-Est, du Nord-Ouest et du Centre, où des dizaines de groupes armés ont tué des villageois et kidnappé des passagers contre rançon.

La première offensive a eu lieu dans le village isolé de Gurokayaya à Geidam lorsqueLundi soir, des hommes armés ont ouvert le feu sur des villageois, tuant 17 d’entre eux, selon Shaibu Babagana, un habitant de la région. Au moins 20 villageois qui étaient allés assister à leurs funérailles ont été tués mardi lorsqu’ils sont tombés sur une mine qui a explosé, a ajouté Babagana.

Idris Geidam, un autre citoyen, a déclaré que plus de 40 personnes avaient été tuées. Les autorités n’ont pas pu fournir d’informations sur le nombre officiel de morts, comme cela arrive parfois après des offensives similaires.

« Il s’agit de l’une des offensives les plus horribles menées par Boko Haram ces derniers temps. Qu’un groupe de pompes funèbres soit attaqué peu de temps après avoir perdu un être cher est plus que terrifiant », a expliqué Geidam.

Le gouvernement de l’État de Yobe a convoqué mercredi une réunion de sécurité d’urgence au sujet des offensives qu’il a imputées aux militants entrés dans l’État depuis le Borno voisin.

« Les agences de sécurité ont déployé des hommes de sécurité dans la région et nous étudions le récit de cette intrusion dans le but de prévenir de futurs événements », a déclaré aux correspondants Abdulsalam Dahiru, assistant à la sécurité du gouvernement de l’État de Yobe. (PA)

Source : france24.com