Un taux de participation de 34,32% enregistré dans la mi-journée au niveau de 363 bureaux de vote.

Le conseiller chargé de la communication et porte-parole officiel de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) a annoncé que le taux de participation au deuxième tour des élections législatives, régionales et municipales a atteint à la mi-journée 34,32%, prélevé sur 363 bureaux à l’intérieur et à l’étranger.

M. Muhammad Takiyoullah Ledham a indiqué, dans un point de presse tenu aujourd’hui, samedi, au siège de la CENI, que le taux de participation dans les bureaux de nos communautés en Afrique s’élevait à 37%, tiré de 5 bureaux sur un total de 16 bureaux en Afrique.

Le porte-parole officiel a indiqué que le président et les membres de la CENI, ainsi que le comité des sages et les conseillers principaux ont eu de nombreux contacts ce matin avec des représentants des équipes de la commission et des chefs de bureaux au niveau du pays et à l’étranger, afin de s’informer sur l’état d’avancement des opérations de vote de ce deuxième tour.

Ould Ledham a ajouté que la commission est satisfaite de déroulement de ce deuxième tour jusqu’à présent, soulignant la régularité, la fluidité et la sérénité de cette opération électorale.

AMI