La CENI : toutes les mesures sont prises pour le second tour

Le conseiller chargé de la communication et porte-parole officiel de la Commission électorale nationale indépendante M. Mohamed Takiyoullah El Adham a réitéré la volonté de la commission de mener le second tour dans des conditions favorables, avec transparence et intégrité.

Al-Adham a ajouté lors dans un point de presse tenue cet après-midi que le bureau des médias de la commission restera soucieux de tenir les citoyens informés de tous les développements de cette opération.

Takiyoullah a fourni quelques données sur le second tour, dans lesquelles il a déclaré que le nombre d’électeurs au pays et à l’étranger au cours de ce tour s’élève à 412 264, répartis entre 1087 bureaux dans 22 circonscriptions électorales, dont quatre circonscriptions à l’étranger, dans lesquelles les communautés mauritaniennes voteront dans huit pays : Amérique, France, Gambie, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, EAU, Arabie Saoudite.

En ce qui concerne l’intérieur, Takiyoullah a déclaré que le scrutin se tiendrait dans Oualata, Atar, Aoujeft, Djiguenni, Twil, Guerrou, Monguel, Maghama, Lexeiba, Selibabi, Ould Yenge, Ghabou, Zoueirate et Rosso.

Le conseiller chargé de la communication et porte-parole officiel de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), M. Mohamed Takiyoullah El Adham, a par ailleurs souligné hier jeudi que la commission est fin prête pour organiser le second tour samedi prochain dans des conditions favorables et que tous les moyens seront mis en œuvre pour en assurer la transparence et l’équité.