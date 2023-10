Un séisme de magnitude 6,3 a frappé la province d’Herat, à l’ouest de l’Afghanistan.

Un séisme de magnitude 6,3 a secoué dimanche l’ouest de l’Afghanistan, a annoncé l’Institut géologique des États-Unis, ébranlant la même région où plus de 2 000 personnes ont été tuées dans des tremblements de terre la semaine précédente.

Le séisme a eu lieu peu après 8h00 (03h30 GMT), avec un épicentre à 33 kilomètres (20 miles) au nord-ouest de la ville d’Herat, capitale de la province occidentale du même nom, a indiqué l’USGS.

Une réplique de magnitude 5,5 a suivi 20 minutes plus tard.

Abdul Kadim Mohammadi, médecin-chef de l’hôpital régional d’Herat, a déclaré à l’AFP que « jusqu’à présent, 93 blessés et un décès ont été enregistrés ».

Les responsables nationaux de la gestion des catastrophes ont déclaré qu’ils étaient en train d’évaluer l’étendue des dégâts.

Un journaliste de l’AFP dans la ville d’Herat a déclaré que de nombreux habitants dormaient désormais dehors une semaine après le début d’une série de secousses dans la région, craignant des répliques qui pourraient faire tomber leurs maisons du jour au lendemain.

Mais certains ont recommencé à dormir à l’intérieur.

« Les habitants d’Herat sont paniqués et effrayés », a déclaré Hamid Nizami, 27 ans, propriétaire d’un magasin. « La bénédiction d’Allah est que cela s’est produit pendant la journée, les gens étaient éveillés. »

Un autre tremblement de terre d’une magnitude de 6,3 sur l’échelle de Richter et de huit puissants des répliques ont secoué la même partie d’Herat le 7 octobre, renversant plusieurs maisons rurales.

Le gouvernement taliban a déclaré que plus de 2 000 personnes étaient mortes dans les secousses de la semaine précédente, lorsque l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a estimé ce chiffre à près de 1 400 samedi soir.

Une autre secousse de même intensité a tué une personne et en a blessé 130 autres quelques jours après les premiers séismes, lorsque des milliers de citoyens terrifiés se sont retrouvés sans abri et que des volontaires ont creusé pour les survivants.

Les secousses ont été suivies de tempêtes de poussière qui ont endommagé les tentes dans lesquelles vivaient les survivants.

« Beaucoup de nos compatriotes n’ont pas d’endroit où se loger et les nuits deviennent de plus en plus froides », explique Nizami, commerçant.

« Je ne peux pas rester ici »

L’OMS affirme que près de 20 000 personnes ont été blessées par cette série de catastrophes, les femmes et les enfants constituant la majeure partie des victimes.

Des milliers de sujets vivent désormais près des ruines de maisons où des familles entières ont été détruites en un instant.

Mohammad Naeem, 40 ans, a déclaré à l’Agence France-Presse qu’il avait perdu 12 proches, dont sa mère, depuis les tremblements de terre de la semaine précédente.

« Nous ne pouvons plus vivre ici. Vous voyez, notre famille est morte ici. Comment pourrions-nous vivre ici ? »

Les tremblements de terre sont fréquents dans l’ouest et le centre de l’Afghanistan et sont principalement provoqués par la poussée des plaques tectoniques arabe et eurasienne.

Fournir des abris à grande échelle sera un défi pour les dirigeants talibans afghans, qui ont pris le pouvoir en août 2021 et ont des liens fragiles avec les organisations philanthropiques internationales.

« Nous savons qu’ils pourraient vivre là sous des tentes pendant un mois, mais plus cela serait probablement très douloureux », a déclaré le ministre de la Santé publique, Qalandar Ebad.

La plupart des maisons dans les régions rurales d’Afghanistan sont faites de boue et construites sur pilotis en bois, avec peu de renforts en acier ou en béton.

Les familles élargies de plusieurs générations vivent normalement sous le même toit, ce qui signifie que des tremblements de terre majeurs peuvent dévaster des communautés.

L’Afghanistan souffre actuellement d’une grave récession philanthropique, avec l’évacuation massivement médiatisée de l’aide étrangère suite au retour au pouvoir du gouvernement taliban.

(FRANCE 24 avec AFP)

Source : france24.com