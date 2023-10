Un porte-parole militaire déclare qu’Israël envisage d’intensifier ses frappes sur Gaza.

Israël a l’intention d’intensifier son offensive contre la bande de Gaza à partir de samedi en préparation de la prochaine étape de sa guerre contre le Hamas, a déclaré un porte-parole militaire israélien.

Interrogé sur une éventuelle invasion terrestre de Gaza, le contre-amiral Daniel Hagari a déclaré samedi soir aux journalistes que l’armée essayait d’établir à l’avance des conditions optimales.

« Nous approfondirons nos offensives afin de minimiser les menaces qui pèsent sur nos forces dans les prochaines étapes de la guerre. Nous allons intensifier l’offensive à partir d’aujourd’hui », a expliqué Hagari.

Les fournitures ont commencé à arriver dans la bande de Gaza assiégée, deux semaines après que les militants du Hamas se sont déchaînés dans le sud d’Israël et qu’Israël a répondu par des frappes aériennes.

L’agence de presse officielle égyptienne Al-Qahera, proche des organisations de sécurité, a déclaré que seuls 20 camions sont entrés dans Gaza samedi, sur plus de 200 camions transportant près de 3 000 tonnes d’aide qui étaient stationnés autour du passage depuis des jours. Les camions transportaient 44 000 bouteilles d’eau potable provenant du Fonds des Nations Unies pour l’enfance, soit suffisamment pour 22 000 personnes pour une journée, indique le communiqué.

Le nombre de morts à cette époque approchait les 4 385, dont 1 756 enfants et 967 femmes — en plus de 13 561 blessés, selon le ministère palestinien de la Santé à Gaza lors d’une conférence samedi. Soixante-dix pour cent des victimes sont des femmes, des enfants et des personnes âgées, a précisé le représentant du ministère.

Israël a déclaré que le Hamas avait libéré vendredi deux otages américains détenus à Gaza depuis le début de la guerre le 7 octobre.

Source : cbsnews.com