Un militaire malien est tué et deux blessés dans une attaque dans l’ouest du pays

Un soldat malien a été tué et deux blessés lors d’une attaque dans l’ouest du pays, ont indiqué l’armée malienne et des responsables locaux. L’attaque a eu lieu entre les villes de Nara et Guiré, près de la frontière mauritanienne.

La ville de Nara a fait état vendredi de frappes aériennes sur plusieurs « repaires de terroristes dans la région ».

« Du côté ennemi, des rapports intérimaires indiquent que sept terroristes ont été éliminés, deux ont été faits prisonniers et des armes et du matériel ont été saisis », a-t-il déclaré.

Les forces armées maliennes ont annoncé sur les réseaux sociaux qu’une embuscade s’était produite entre les villes de Nara et Guiré et que l’opération était toujours en cours vendredi soir.