Un manitou sur la Garonne prend ses vacances à Notre-Dame-aux-Neiges !

J’ai été surpris par son manque de compassion envers les autres, son incapacité à faire preuve d’empathie et à ressentir des remords sincères lorsqu’il les blesse, ainsi que par son arrogance et ses réactions émotionnelles irréalistes.

Il n’a aucun sentiment ! Au cœur de la région viticole, sur la Garonne, il a dit des mots sympathiques, saluer ses amis venus l’accueillir, mais aucune réaction n’est apparue sur son visage.

Il n’a pas réalisé ce que la femme ait ressenti. Il n’est pas en mesure de savoir qu’elle était fâchée. Pire, je l’ai vu heureux quand il a commencé à culpabiliser les autres. Il n’admettait pas ses erreurs, mais déformait plutôt les paroles des intervenants de telle manière qu’ils n’ont pas raison.

Il était attirant et adorait les projecteurs braqués sur lui.

A Notre-Dame-aux-Neiges ou Le Sablon, il a porté un masque qui le fait paraître amical afin de gagner la confiance du public, et lorsqu’il a rencontré de nouvelles personnes, il leur a fait croire qu’il a beaucoup en commun, car il les complimente et s’intéresse à leur vie personnelle. Mais en réalité, il veut qu’ils l’aiment afin qu’il puisse facilement les manipuler à l’avenir.

Il a l’habitude de traiter les autres afin d’obtenir ce qu’il veut. Il n’a pas changé. Il est toujours le boss qui insulte, maltraite et poursuit des choses qui lui sont bénéfiques, se vantant comme à l’accoutumée de ses réalisations et mentionnant les échecs des autres, lui permettant de paraître meilleur qu’il ne l’est réellement, et ainsi d’attirer plus d’attention.

Il est toujours le même que j’ai connu ! Il a une excuse dans toutes les situations.

Un manitou qui ne remarque rien de mal dans son comportement et refuse d’assumer la responsabilité de ses actes et de leurs conséquences. Il enfreint constamment les règles. Narcissique et n’obéit pas aux lois parce qu’ils pense qu’il vaut mieux que n’importe quelle loi, et il enfreint les règles et encourage ses victimes à faire de même jusqu’à ce qu’elles soient libres de toute responsabilité pour leurs actes.

Il aime blesser son compère, aime tromper et ne ressent jamais de remords pour ses actions. Ce sont ses traits personnels que l’hebdomadaire panafricain n’a pas pu couvrir.

Ahmed Ould Bettar