UN Human Rights – Mauritanie.

À l’occasion du 10 Décembre, nous nous sommes joint à une délégation sous le haut patronage du commissaire aux droits de l’homme, à l’action humanitaire et aux Relations avec la société civile M. Cheikh Ahmedou Ould Ahmed Salem Ould Sidi, le président de la commission nationale des droits humains M. Ahmed Salem O. Bouhoubeïni et la présidente de l’observatoire national pour les droits de la femme et la fille Mme. Mehla Ahmed Talebna. Les autorités locales et la société civile ont participé aux activités. Hier, nous avons célébré la journée internationale des droits humains à Néma. Aujourd’hui, nous avons clôturé la campagne des 16 jours d’activisme à Bassiknou. Ci-dessous, une vidéo résumant nos activités:

#HumanRightsDay #UDHR75 #StandUp4HumanRights #Mauritania