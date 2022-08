La présidente de l’Observatoire reçoit les filles lauréates

Les filles lauréates sont recues par la présidente de l’Observatoire National des Droits de la Femme et de la Fille.

Mme Mehla Ahmed Talebna, présidente de l’Observatoire National des Droits de la Femme et de la Fille (ONDFF) a reçu cet après midi dans son bureau les filles lauréates des concours nationaux de 2022.

Cette invitation vise principalement à les féliciter pour leur succès exceptionnel et les encourager à déployer davantage d’efforts et de persévérance pour leur autonomisation future à travers l’acquisition du savoir.

Mme la présidente de l’ONDFF a exhorté les filles lauréates à poursuivre leurs études afin d’obtenir des diplômes supérieurs et d’influencer ainsi les jeunes filles en Mauritanie.

La présidente profite de cette occasion pour adresser ses sincères salutations et félicitations à leurs parents et à leurs familles pour tous les efforts fournis sans lesquelles, avec l’aide d’Allah, n’auraient pu être couronnés de succès.

La présidente regrette de n’avoir pu entrer en contact avec les autres jeunes lauréates du pays, cependant les félicite tous pour leur abnégation et leurs efforts.

A l’issu de cette rencontre Mme la présidente a organisé un déjeuner à l’honneur des filles, dans un des restaurant de la place, au bord de la mer.

