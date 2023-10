Un hôtel Hilton au Texas a annulé une conférence d’un groupe palestinien, invoquant la sécurité.

Une importante organisation palestinienne de défense des droits humains a déclaré qu’une conférence qu’elle avait prévue pour la fin du mois avait été annulée par l’hôtel Hilton au Texas, où elle devait accueillir l’événement.

La conférence annuelle de la Campagne des États-Unis pour les droits des Palestiniens (USCPR) était prévue du 27 au 29 octobre au Hilton Houston Post Oak by the Galleria à Houston. Le principal tuteur s’avère être la députée Rashida Tlaib, une démocrate du Michigan.

Ahmad Abuznaid, directeur exécutif de l’USCPR, a déclaré dans un communiqué communiqué à X que la décision de Hilton d’annuler la conférence violait les droits du groupe au titre du premier amendement et constituait « clairement un acte de discrimination ethnique, raciale et religieuse ».

Les tensions aux États-Unis ont éclaté au milieu de ce conflit meurtrier entre Israël et le Hamas, un groupe militant palestinien armé, notamment des attaques contre les communautés juive et musulmane.

Source : cbsnews.com