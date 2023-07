Un chercheur de l’IMROP désigné dans la nouvelle équipe gouvernementale

L’IMROP est encore à l’honneur avec la désignation de l’un de ses chercheurs dans la nouvelle équipe gouvernementale.

En effet le DR. Sidi Yahya Ould Cheikhna Ould Lemrabott vient d’être promu Ministre de la Fonction publique et du Travail, confirmant ainsi la bonne réputation de sérieux et de rigueur dont jouissent les cadres de l’institut.

En cette heureuse circonstance, la Direction et le personnel de l’IMROP expriment leurs meilleurs de pleins succès à notre collègue.

Rappelons que le DR. Sidi Yahya est biologiste et auteur de plusieurs publications scientifiques dont une thèse soutenue récemment à l’Université de Groningen (Pays-Bas) intitulée « Dynamique de la pêche et des pêcheries dans le Banc d’Arguin, Mauritanie : conséquences sur les réseaux trophiques intertidaux

Cheikh SAKHO