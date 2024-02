UA : éducation, Paix, Politique,Climat, Économie et Diplomatie au centre de la 37e session.

La 37ème Session Ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union Africaine (UA) a débuté le samedi 17 février 2024. Organisé sous le thème: « Éduquer une Afrique adaptée au XXIe siècle : construire des systèmes éducatifs résilients pour un accès accru à un apprentissage inclusif, qualitatif, tout au long de la vie et pertinent pour l’Afrique », l’événement au siège de l’UA à Addis-Abeba, en Éthiopie, a réuni de nombreux Chefs d’État et de gouvernement africains et des représentants de haut niveau du continent africain et au-delà.

L’événement a vu l’élection de S.E. Mohamed Ould Ghazouani, Président de la République islamique de Mauritanie à la Présidence de l’Union pour 2024, prenant le relais du Président sortant, S.E. Azali Assoumani, Président de l’Union des Comores.

Parmi les principaux orateurs lors de la cérémonie d’ouverture officielle figuraient S.E. Moussa Faki Mahamat, Président de la Commission de l’UA, S.E. Dr Abiy Ahmed, Premier Ministre de la République Fédérale démocratique d’Éthiopie, S.E. Luiz Inácio Lula da Silva, Président de la République Fédérale du Brésil, S.E. Ahmed Aboul Gheit ,le Secrétaire Général de la Ligue des États arabes, le Premier Ministre de Palestine S.E. Mohammad Shtayyeh, et le Président sortant de l’Union, le Président de l’Union des Comores S.E. Azali Assoumani.

L’Assemblée a commencé par une minute de silence en l’honneur de la mémoire de feu le président namibien, S.e. Hage Geingob. Prenant la parole, le Président sortant de l’Union, le Président Assoumani, a présenté un rapport complet sur les réalisations et les activités entreprises au nom de l’UA sous sa direction. Il a noté les succès en matière de paix et de sécurité, de développement socio-économique, d’autonomisation des jeunes et des femmes, l’Afrique parlant d’une seule voix et adoptant des positions communes sur les questions mondiales, l’amélioration des infrastructures, l’agriculture, le changement climatique, l’éducation, la santé et les TIC, entre autres. Il a appelé à la paix au Moyen-Orient, réitérant la nécessité d’une solution à deux États pour Israël et la Palestine.

Dans son allocution de bienvenue, le Premier ministre éthiopien, S.E. Dr Abiy Ahmed, a souligné l’importance de créer des plates-formes régionales et continentales solides, soulignant que ces plates-formes sont essentielles pour relever les défis du développement national du point de vue géopolitique, logistique et sécuritaire. Il a commenté l’Union africaine pour son adhésion au G20, comme “marquant une étape importante” sur la scène mondiale.

S’adressant à l’Assemblée, le Président de la CUA, Moussa Faki Mahamat, a souligné certaines préoccupations critiques auxquelles le continent est confronté, notamment la paix, l’instabilité politique et institutionnelle, le changement climatique, les déficits de gouvernance économique, les défis d’intégration, la pauvreté et la marginalisation des femmes et des jeunes dans les processus de développement et de leadership. Il a souligné le besoin urgent pour les États membres de s’engager de manière proactive sur ces questions, soulignant leur importance dans la réalisation des aspirations de l’Agenda 2063 pour une Afrique transformée et prospère.

“Nous sommes aujourd’hui fortement interpellés par l’urgence de positions claires sur cet ensemble de questions, au cœur de l’émergence de notre organisation et de notre continent. Le renforcement de notre unité et l’intensification de nos luttes nécessitent un nouveau départ, une véritable renaissance du nationalisme et du panafricanisme », a déclaré le Président de la CUA.

Soulignant les progrès du continent, S.E. Faki a commenté l’avancement réussi des réformes institutionnelles et les progrès réalisés dans l’intégration régionale, notamment à travers la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA). Il s’est dit satisfait des progrès réalisés dans certains domaines, notamment le Fonds pour la paix, les Positions communes africaines sur le changement climatique, la réforme de la gouvernance mondiale, le financement des missions africaines de maintien de la paix et l’adhésion notable de l’UA au Forum du G20.

Le Secrétaire général de la Ligue des États arabes et le Premier ministre palestinien ont souligné les préoccupations en matière de paix et de sécurité, appelant à un cessez-le-feu immédiat dans la guerre en cours entre Israël et la Palestine. Ils ont également appelé à des partenariats stratégiques gagnant-gagnant, au développement économique et à une éducation inclusive de qualité, qui est le thème de l’année 2024 de l’Union africaine, entre autres.

“Le Sud global devient une partie invalide de la solution aux principales crises qui affligent cette planète…. Seul un projet social inclusif nous permettra d’établir des sociétés prospères, libres, démocratiques et souveraines”, a souligné le Président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva lors de l’ouverture de l’Assemblée de l’UA. Le président Lula a offert de soutenir les efforts du continent africain pour combler le fossé numérique, et a réitéré la volonté de son pays d’aider à faire progresser la technologie, en veillant à ce que les mécanismes de gouvernance de l’Intelligence artificielle (IA) reflètent les perspectives des pays du Sud.

“Le pays (le Brésil) s’est engagé à faciliter un dialogue amélioré entre le G20 et le Panel de haut niveau mis en place par le Secrétaire général des Nations Unies. L’objectif de cette initiative est de stimuler les discussions sur le Pacte numérique mondial, en se concentrant sur la création de cadres de gouvernance efficaces, équitables et de grande envergure pour soutenir la transformation numérique de l’Afrique”, a-t-il noté. Le président Lula a en outre souligné que le climat était une priorité essentielle avant la COP 30, déclarant: « Notre priorité inclut également la santé de notre planète. Le besoin urgent de protéger les deux plus grandes forêts tropicales humides du monde, situées dans les bassins amazonien et congolais, nous positionne comme des acteurs clés de l’agenda climatique. Il n’y a pas de Sud global sans l’Afrique. Il a poursuivi en disant que « raviver les relations du Brésil avec l’Afrique implique de récupérer nos liens historiques et de jouer un rôle important dans la formation d’un nouvel ordre mondial plus équitable et solidaire. Plus important encore, cela ouvre la voie à notre unité pour relever les défis à venir. »

En tant qu’organe décisionnel suprême de l’UA, l’Assemblée délibère et se prononce sur diverses questions de priorité continentale, notamment l’avancement des réformes institutionnelles et financières de l’Union, qui comprennent l’opérationnalisation du Fonds pour la paix de l’Union africaine; le Panel d’Éminents Africains chargé de superviser la présélection des candidatures pour les membres de la Commission en vue des prochaines élections de la Commission de l’UA en 2025; le rapport d’avancement sur la mise en œuvre de la ZLECA comme thème de l’année 2023; progrès sur l’opérationnalisation du CDC africain, et la création et l’opérationnalisation de l’Agence africaine des médicaments (AMA), entre autres.

La réunion de deux jours examinera également plusieurs rapports d’organes et d’agences spécialisées de l’UA ainsi que des rapports des différents sous-comités de l’Union africaine chargés des questions de coopération multilatérale; droits de l’homme et gouvernance; réfugiés, rapatriés et personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays; questions économiques et commerciales entre autres. Rapports des différents Comités techniques spécialisés de l’UA qui se concentrent sur des domaines thématiques tels que l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes; éducation, science et technologie, agriculture, développement rural eau et environnement; les transports, les infrastructures régionales et l’énergie, ainsi que la justice et les affaires juridiques seront également présentés.

La 37ème Session ordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement se termine le 18 février 2024, avec l’adoption des décisions, déclarations et résolutions du Sommet.

Source: Union africaine