UA : discours ministre algérien des Affaires étrangères

En marge de sa participation à la réunion du Comité des 10, concerné par la réforme du Conseil de sécurité de l’#ONU, le ministre algérien des Affaires étrangères #Ahmed_Attaf a prononcé un discours dans lequel il a déclaré que :

– L’#Algérie entreprendra des efforts conjoints avec la Sierra Leone au niveau du Conseil de sécurité pour tenir une réunion ministérielle de haut niveau entre le Groupe des 10 et les Cinq États membres permanents, et ce en prévision de la 79e session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

– L’Algérie est honorée également d’accueillir en juin prochain à Alger, la 12e réunion ministérielle du Comité des 10. Cette réunion sera une occasion pour évaluer le processus de négociations afin d’adapter la stratégie de travail en fonction des évolutions enregistrées dans le contexte d’un regain d’intérêt international pour la question de la réforme du Conseil de sécurité.

Dans cette perspective, l’Algérie appelle ses confrères membres du Comité des 10 à concentrer les efforts collectifs dans les étapes à venir en se basant sur les trois priorités suivantes. :

La première priorité est la nécessité de faire face aux diverses tentatives visant à saper le processus de réforme ou à affaiblir et disperser les positions, en particulier la position africaine commune, unique dans ses buts et ses objectifs, et dans sa nature originale et enracinée dans la nécessité de corriger le cours de l’histoire injuste envers notre continent africain

La deuxième priorité est d’exiger la mise en place d’un projet de réforme global, équilibré et intégré qui dépasse le cadre de l’élargissement de la composition du Conseil pour inclure toutes les questions de fond liées aux méthodes de travail du Conseil et aux manières de traiter les différents sujets inscrits à son ordre du jour

La troisième et dernière priorité est la nécessité d’adhérer au mandat approuvé par l’Assemblée générale des Nations Unies et se référer aux négociations gouvernementales qui se déroulent sous son égide

