Tunisie – L’armée tunisienne accueille l’exercice American Lion avec les forces US et des pays partenaires

SociétéTunisie – L’armée tunisienne accueille l’exercice American Lion avec les forces US et des pays partenaires

L’ambassade US à Tunis a annoncé que les forces militaires tunisiennes et des pays partenaires ont débuté l’exercice African Lion 2025 (AL25) en Tunisie, le 22 avril 2025. Cet exercice multinational, prévu jusqu’au 30 avril, renforce la préparation militaire et améliore la capacité des pays participants à opérer dans un environnement sécuritaire complexe.

La Tunisie accueille l’exercice African Lion pour la huitième année consécutive, premier des quatre pays à accueillir des événements pendant l’AL25. Les activités au Ghana, au Maroc et au Sénégal débuteront en mai.

Le lieutenant-colonel Al Alawaj, chef de division des exercices de la Force opérationnelle sud-européenne de l’armée américaine, Afrique (SETAF-AF), principale unité de planification de l’AL25, a déclaré : « Nous accordons une grande importance à notre partenariat durable avec la Tunisie… Cet exercice constitue une occasion cruciale de renforcer le partage des charges entre alliés et partenaires, d’améliorer la préparation militaire des États-Unis et de leurs partenaires, et de soutenir notre objectif stratégique global : défendre le territoire en maintenant la capacité à répondre aux menaces dans des environnements complexes et difficiles. »

1 700 militaires convergeront vers la Tunisie, des alliés de l’OTAN comme la France, l’Italie et l’Espagne uniront leurs forces à celles des États-Unis et de la Tunisie lors de l’AL25.

Le Ghana, le Kenya, la Libye, le Nigéria et le Sénégal participeront également à l’exercice, soulignant ainsi les objectifs communs des nations africaines en matière de sécurité régionale.

Le colonel Jörn Pung, attaché de défense à l’ambassade des États-Unis en Tunisie, a déclaré : « La Tunisie, l’un des quatre principaux alliés des États-Unis non membres de l’OTAN en Afrique, apporte une contribution exceptionnelle à de nombreux efforts, allant des exercices et formations régionaux aux actions humanitaires, souvent rendus possibles grâce à nos relations en matière de sécurité et à l’acquisition par la Tunisie d’équipements de défense américains, tels que des hélicoptères UH-60 Black Hawk, des avions de transport C-130 et des patrouilleurs de classe Island. »

L’exercice comprend une série de séances théoriques rigoureuses, d’exercices interarmes et de simulations de postes de commandement, conçus pour tester et affiner les capacités de planification et d’exécution des participants. Les instructeurs facilitent la coopération régionale, ce qui renforce l’interopérabilité et la réponse multinationale aux crises émergentes.

Tunisie Numérique