African Lion 2023 : des manœuvres militaires controversées dans le Sahara Occidental.

Après l’exercice militaire African Lion 2022 organisé conjointement par le Maroc et les États-Unis en juin 2022, avec pour la première fois la participation d’Israël aux côtés de 10 autres pays, les deux pays s’apprêtent à organiser la 19e édition de ce même exercice dans un climat de tension entre le Maroc et l’Algérie, mais aussi entre le Maroc et l’Espagne. Cette édition, qui se déroulera aussi dans une ville du Sahara occidental.

Des exercices militaires marocains au Sahara occidental

Ainsi, comme durant les années précédentes, les grandes manœuvres militaires coorganisées par le Royaume chérifien et les États-Unis se dérouleront au Maroc. « L’exercice militaire annuel African Lion, le plus important d’Afrique, continue d’être fondamental pour notre relation à long terme avec le Maroc », affirment des responsables militaires américains. Pour réussir ces exercices, les commandants militaires américains et marocains se sont rencontrés à Agadir au Maroc entre le 9 et le 20 janvier. African Lion 2023 se déroulera du 22 mai au 16 juin dans les régions d’Agadir, Tan-Tan, Mehbes, Tiznit, Kenitra, Ben Guérir, Tifnit et au Sahara occidental.

C’est le fait d’inclure le Sahara occidental, dont le statut reste encore à définir selon la légalité internationale, qui pose problème. Cette région revendiquée par le Polisario n’appartient pas au Maroc. L’ONU a même une mission dans ce pays pour l’organisation d’un referendum pour son autodétermination – un referendum accepté par le Maroc avant d’être remis en cause.

L’Espagne absente aux exercices African Lion 2023

Par ailleurs, vu la sensibilité de la question et la crise diplomatique entre l’Espagne et l’Algérie, l’Espagne ne participera pas à ces exercices militaires, les plus importants organisés sur le continent, malgré la reprise de ses relations avec le Maroc après son changement de position sur le Sahara occidental. Des médias espagnols l’ont affirmé : l’Espagne ne veut pas se mouiller davantage sur ce dossier.

L’exercice African Lion 2023 auquel l’Espagne a décidé de ne pas prendre part a pour objectif officiel de « renforcer les capacités communes de défense pour contrer les menaces transnationales et les organisations extrémistes violentes ». Cependant, il risque de compliquer les relations entre le Maroc et l’Algérie, des relations déjà très tendues.

Source: observalgerie.com