Troisième soirée du Festival des Cités du Patrimoine Éloge funèbre et déclaration d’engagement et de loyauté

Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mohamed Salem Ould Soueîdatt, a présidé, dimanche soir à Tichitt, la troisième soirée du Festival des Cités du Patrimoine.

L’évènement a donné lieu à une série d’activités culturelles comprenant des louanges prophétiques, des chants religieux, de la musique traditionnelle, de la poésie et du folklore, tous évoquant des valeurs culturelles et spirituelles nationales.

La soirée a débuté par un discours funèbre pour feu le Dr Mohamed Mokhtar Ould Bah, lu par le chargé de mission ministère, Dr Cheikh Ould Sid Abdallahi, au nom du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement.

Dans cet éloge funèbre, M. Sidi Abdalla a mis en relief les étapes les plus honorables du parcourt de l’homme, qui a consacré sa vie au service de sa religion, de son pays et de sa nation.

Le discours a été suivi d’une déclaration d’accomplissement de l’engagement de la part du comité supervisant les activités de la onzième édition du Festival des Cités du Patrimoine à Tichit, lue par le Directeur des accréditations et des relations avec la presse au ministère de la culture, M. Ahmed Issa Ould Yadaly.

La déclaration visait à éclairer l’opinion publique nationale sur les améliorations qualitatives qui ont eu lieu dans la forme et le contenu du festival.

Le communiqué a rappelé l’engagement du Président de la République, lors de l’ouverture de la neuvième édition du festival à Chinguitti, d’œuvrer pour que ce festival ne reste pas seulement des événements culturels qui se terminent avec la fin du festival

Il a souligné que la création d’un volet développement lors de l’édition de l’année dernière, avec une enveloppe financière de plus de trois milliards MRO destinées aux infrastructures et aux services de base, tels que l’eau, l’électricité, la santé, l’éducation et l’agriculture, en particulier dans le domaine des oasis. Il s’agit d’une incarnation réelle de cet engagement.

La déclaration du comité a, également, abordé la question de concrétiser l’approche de développement du festival dans son édition actuelle à Tichit, à travers l’adoption d’un volet de développement d’environ trois milliards MRO répartis comme suit :

– Le domaine de l’eau et de l’assainissement, où le système de production s’est amélioré avec une enveloppe financière qui a dépassé 95 millions MRO,

– Le domaine de l’électricité et de l’énergie, à travers le projet de renforcement de l’infrastructure électrique, qui a un coût total de 634 millions MRO,

– Le domaine du l’habitat, de l’urbanisation et de l’aménagement du territoire, où un nouveau plan d’urbanisme a été adopté pour sécuriser l’expansion urbaine selon les normes et crée un espace qui assure la circulation et fournit des services publics accessibles à tous ;

– Dans le domaine de l’agriculture, des oasis pilotes ont été réalisées à Tichitt, Aghreijit et Lodeyat, ce qui permettra la plantation de 3 600 palmiers, la culture de nouvelles superficie de légumes et la réhabilitation de l’ancienne oasis de Tichit,

– Le domaine de l’élevage, où le projet de centre d’élevage intégré a été établi et comprendra un centre de développement des petits ruminants, une unité d’élevage de volailles, une unité intégrée pour la production de lait et de ses dérivés,

– Le domaine de l’information et de la communication, où Radio Tichet a été lancée, la première composante du pôle des quatre villes historiques pour un coût total de 108 millions MRO.

Enfin, le communiqué a précisé travaillé à travers la Délégation générale à la Solidarité nationale et à la Lutte contre l’exclusion «Taasur», et la Commissariat à la Sécurité alimentaire, pour suivre le rythme des éditions de Ouadane et de Tichit en soutien à la population et aux groupes nécessiteux.

La soirée s’est déroulée en présence des autorités administratives et civiles et des élus de Tichitt ainsi qu’un large du monde de la culture.

AMI