Le Président de la République supervise le lancement de la 11ème édition du festival des cités du Patrimoine

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a supervisé, vendredi à Tichitt (wilaya du Tagant), la cérémonie de lancement de la 11ème édition du festival des Cités du Patrimoine.

La cérémonie a débuté par la récitation des versets du Coran, suivie de l’hymne national et de celui du festival.

Cette manifestation culturelle annuelle est basée sur une vision stratégique soucieuse de protéger et de préserver le patrimoine culturel, de valoriser ses capacités, de mettre en valeur son rôle dans le développement économique local, des produits touristiques, en particulier dans les villes anciennes ainsi que le renforcement des contacts entre les populations de ces villes.

La stratégie mise en œuvre pour développer ces villes vise à améliorer les conditions de vie de leurs habitants, à renforcer la cohésion sociale, à valoriser et à préserver le patrimoine culturel de notre pays à travers sa restauration, la protection et la valorisation des sites historiques et la diffusion des précieux manuscrits et références contenus dans les bibliothèques de ces villes.

Au cours des dernières années, les manifestations organisées, dans le cadre de ce festival, ont permis de lancer des projets de développement visant à améliorer l’accès des habitants de ces villes à divers services de base.

Dans son mot de bienvenue au Président de la République, le maire de la commune de Tichitt, M. Hamahoulah Sid Mbey a souligné l’importance du festival dans la préservation de la ville, la promotion et la valorisation de son patrimoine culturel. Il a affirmé que les populations de Tichitt saluent les importantes réalisations accomplies dans le pays sous la conduite du Président de la République.

M. Hamahoulah Sid Mbey a précisé qu’au niveau de Tichitt les réalisations comportant, entre autres, le renforcement de la couverture électrique de la ville, la fourniture d’eau potable et du grillage pour protéger les champs de la moughataa ont vu le jour.

Le maire a aussi présenté des doléances visant l’approvisionnement de certaines localités de Tichitt en eau potable, leur électrification, l’augmentation du nombre des boutiques Emel et la construction de nouvelles de classes.

La cérémonie s’est déroulée en présence de la Première Dame, Dr. Mariem Mint Dah, du wali du Tagant, M. Teyeb Ould Mohamed Mahmoud, du chef de file de l’opposition démocratique, M. Brahim Ould Bekaye, du président du conseil régional du Tagant, de la délégation accompagnant le Président de la République, des présidents de certaines formations politiques, des membres du corps diplomatique et les représentants des organisations internationales accréditées en Mauritanie.