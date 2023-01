Le Président de la République arrive à Tichitt

Son Excellence le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, est arrivé jeudi soir dans la ville de Tichitt au début d’une visite au cours de laquelle il supervisera le démarrage de la XXI édition du festival des Cités du Patrimoine, qui cette année est accueilli par la ville historique de Tichitt .

A son arrivée à Tichitt, le président de la République a été reçu par le Wali, M. Tayeb Ould Mohamed Mahmoud, et le président du Conseil Régional du Tagant, M. Zeidane Ould Tfeil Ould Meihimid, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des relations avec le Parlement, M. Mohamed Ould Soueidate.

Le président de la République a également été reçu par le Hakem de Tichit, M. Omar Abdallah Mbodj, le maire, Hamahoullah ould Weddou, le député de Tichitt, M. Bouya Ahmed Ould Chrif Ahmed, le Général de Division Abdellah Mohamed Sid Elemine, commandant de la Cinquième Région militaire, et quelques hauts gradés de l’armée nationale.

Son Excellence le président de la République a ensuite salué les élus et dignitaires de la wilaya du Tagant qui étaient venus l’accueillir.

Les habitants de Tichitt ont chaleureusement accueilli Son Excellence le président de la République, portant des drapeaux nationaux, les photos agrandies de Son Excellence et des banderoles de bienvenue à Son Excellence.

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a quitté pour rappel, Nouakchott aujourd’hui jeudi, à destination de Tichit pour superviser le démarrage de la XXI édition du festival des Cités du Patrimoine.

A son départ de l’aéroport international de Nouakchott Oumtounsy , Son Excellence le Président de la République a été salué par le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messaoud, la ministre Conseillère à la Présidence de la République, et les ministres de la Justice, de la Défense nationale et de l’Intérieur et de la Décentralisation ainsi que par le Chef d’État-major Particulier du Président de la République, le wali de Nouakchott-Ouest et la vice-présidente de la Région de Nouakchott.

Le Président de la République est accompagné, au cours de ce voyage, de la délégation suivante :

–Moulay Ould Mohamed Leghdaf, ministre Secrétaire général de la Présidence de la République ;

–Dah Ould Sidi Ould Amar Taleb, ministre des Affaires islamiques et de l’Enseignement Originel ;

-Yahya Ould Ahmed El Waghef, ministre de l’Agriculture ;

–Mohamed Ould Abdallahi Ould Ethmane, ministre de l’Elevage ;

–Sidi Mohamed Ould Taleb Amar, ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement ;

–Mohamed Ould Soueîdatt, ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement ;

–Lamya Kamara, ministre de l’Environnement et du Développement durable,

–Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed, Délégué général à la Solidarité nationale et la Lutte contre l’Exclusion(Taazour) ;

–Fatimettou Mint Mahfoudh Ould Khattry, Commissaire à la Sécurité alimentaire ;

–Ismaêl Ould Cheikh Ahmed, Directeur de Cabinet du Président de la République ;

–Sidi Ould Domane, Chargé de Mission à la Présidence de la République ;

– Sidi Mohamed Ould Sidi Jaavar, Chargé de Mission à la Présidence de la République ;

–Sidi Mohamed Ould Ghaber, Chargé de Mission à la Présidence de la République ;

–Aîssata Daouda Diallo,Chargée de Mission à la Présidence de la République ;

–El Hacen Ould Ahmed, Directeur général des Protocoles de l’Etat.