Transport: cérémonie de remise du prix annuel.

Le ministre de l’Equipement et des transports, M. Nany Ould Chrougha, a supervisé, samedi soir à Nouakchott, la cérémonie organisée par l’autorité de régulation du transport routier pour la remise des prix de l’autorité aux lauréats de la meilleure société de transport et du meilleur chauffeur pour l’année 2022.

La cérémonie a été l’occasion de présente un exposé sur le processus du concours et la méthode de tri des dossiers en vue de désigner les lauréats présenté par le président de la commission de supervision, M. Mohamed Lemine El Vadhel.

A cette occasion, le président de l’autorité de régulation du transport routier, M. El Hacen Ould Aouane, a affirmé que la remise des prix de la sécurité routière s’inscrit dans le cadre des préoccupation du Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, soulignant que la question de la sécurité routière a fait l’objet du premier conseil des ministres après l’élection du Président de la République à la magistrature suprême du pays, ce qui prouve l’intérêt accordé à la préservation des vies humaines et des biens des populations.

Il a ajouté que la préservation de la sécurité routière qui est d’une extrême importance exige un certain nombre de mesures dont la réduction de la vitesse, l’amélioration des infrastructures routière et le respect du code de la route.

Il a noté que les accidents de la circulation causent beaucoup de dégâts au niveau économique et sociale . C’est pourquoi, a-t-il dit, l’autorité de régulation du transport routier a décidé, dans le but de contribuer aux efforts du gouvernement, de créer un prix annuel pour la meilleure société et pour le meilleur chauffeur, en plus de l’organisation de campagnes visant à ancrer la culture de la sécurité routière au sein des chauffeurs.

Les prix sont de l’ordre de deux millions d’ouguiyas pour le premier lauréat, d’un million pour le deuxième et de 500 000 anciens ouguiyas pour le troisième.

De son côté, la société du du 28 novembre, lauréate du concours, cette année, a, elle, obtenu un bouclier présenté par l’autorité de régulation du transport.

Pour sa part, le porte-parole des chauffeurs a remercié les hautes autorités du pays et l’autorité de régulation du transport routier pour les efforts déployés dans le domaine de la sécurité routière.

Quant au porte-parole des lauréats du concours, M. Mohamed Ould El Haj, il s’est félicité de ce concours qui est de nature, a-t-il dit, à stimuler les chauffeurs à respecter la sécurité routière.

La cérémonie s’est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de l’Equipement et des Transports, M. Abdel Kader Ould Sleimane et d’autres responsables des secteurs concernés.

AMI