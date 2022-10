Tourisme: l’Algérie et la Mauritanie signent un accord de coopération

Tourisme: l’Algérie et la Mauritanie signent un accord de coopération

Tourisme: l’Algérie et la Mauritanie signent un accord de coopération

Publié dans APS le samedi, 01 octobre 2022 16:26

ALGER – Un accord de coopération dans le domaine de la formation touristique et l’échange des expertises a été signé, samedi à Alger, entre l’Algérie et la République islamique de Mauritanie.

Dans une déclaration à l’issue de la cérémonie de signature, le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Yacine Hamadi a affirmé que « l’accord vise à renforcer et consolider la coopération entre les deux pays dans le domaine du recyclage, de la formation touristique et l’échange des expertises pour développer les capacités de la ressource humaine ».

M. Hamadi a indiqué avoir saisi la présence du ministre mauritanien en Algérie, pour assister à la 21e édition du Salon international du tourisme et des voyages (SITEV), pour signer cet accord.

De son côté, le ministre mauritanien du Commerce, de l’Industrie, de l’Artisanat et du Tourisme, Lemrabott Ould Bennahi a exprimé « sa reconnaissance pour l’accueil chaleureux qui lui a été réservé durant son séjour en Algérie ».

Source: APS